كب كيك النسكافيه

كب كيك سهل الاعداد بنكهة النسكافية مع الكريمة الشهية

المقادير:

كوبان دقيق

كوبان سكر

كوب كاكاو

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

2 بيض

كوب حليب

ملعقة عصير ليمون

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة فانيلا

ملعقة نسكافيه

كوب ماء ساخن جدًا

مكونات الكريمة:

كيلو سكر

نصف كوب حليب بودرة

كوب زبدة على حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة فانيلا

الطريقة:

لتحضير عجين الكب كيك قومي بخلط الحليب بعصير الليمون واتركي الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق.

في وعاء آخر قومي بمزج النسكافيه بالمياه الساخن.

سخني الفرن استعدادًا لتسوية الكيك.

قومي بخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح في محضر الطعام حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضيفي السكر والبيض وخليط الحليب والليمون والزيت والفانيلا لمحضر الطعام حتى تتجانس المكونات، وأثناء الخلط ضيفي النسكافيه المذوب.

ضعي أوراق الكب كيك داخل القوالب ثم قومي بصب العجين بعد الانتهاء من خلطه ثم أدخلي الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج.

لتحضير الكريمة قومي بإضافة كل المكونات في محضر الطعام واخفقيها حتى تتماسك جيدًا ثم أدخليها الثلاجة لحين تقديم الكب كيك.