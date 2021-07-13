عيد الأضحى من أعياد الأمة الإسلامية الذي يأتي مرة واحدة في كل عام، ويوجد الكثير من أصناف الحلويات التي تحضر وتقدم في أيام العيد، وهي أنواع متعددة النكهات ومختلفة الأشكال.

العديد من الأمهات قد تلجأ إلى تحضير الكب كيك في المنزل وتقديمه لأفراد عائلتها وخاصّةً الأطفال منهم، وذلك لما له من قيمة غذائية عالية كما يحتوي على كمية مناسبة من السعرات الحرارية والطاقة اللازمة لنموّ الطفل وقيامه بنشاطاته اليومية المتنوّعة.

ومؤخراً، بات الكب كيك على شكل خروف من الحلويات الأساسية التي تستقبل بها الأسر زوارها ويختلف بالحجم والشكل ويمكن لربة البيت التفنن في طريقة تحضيره وتزيينه.

كب كيك على شكل خروف العيد

مقادير كب كيك على شكل خروف العيد

1 وربع كوب دقيق

3 بيضات

ثلث كوب زيت

كوب سكر

كوب حليب

ملعقة بيكينج باودر كبيرة

ملعقة فانيليا

المارشملو

عجينة السكر للتزيين

طريقة تحضير كب كيك على شكل خروف العيد

أولاً قومي بخلط البيض مع الزيت والسكر والفانيليا.

ثم قومي بنخل الدقيق مع البيكينج باودر وأضيفيه بالتناوب مع الحليب على خلطة البيض حتى تنتهى الكمية وتمتزج جيداً.

ثم قسميها في قوالب الكب كيك المنفردة، وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة، بحيث يكون الفرن ساخناً قبل وضع الكب كيك فيه لمدة 10 دقائق.

وأخيراً، استخدمي عجينة السكر والمارشملوا في تشكيلها على هيئة خروف، وصحتين وعافية.

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