تعلمي معنا طريقة صنع كب كيك فطيرة اليقطين الشهية..

المكونات:

رذاذ الطبخ، للصينية

⅔ كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة توابل فطيرة اليقطين، مع كمية إضافية للزينة

¼ ملعقة صغيرة بايكينج باودر

¼ ملعقة صغيرة بايكينج صودا

رشة ملح

عبوة يقطين بوريه

¾ كوب حليب مبخر

⅔ كوب سكر

2 بيض كبير

½ 1 ملعقة صغيرة مستخلص فانيلا

كريم شانتيه، للزينة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة ثم وزعي في قالب مافن 12 كوب بأوراق قاعدة الكب كيك. رشيها جيداً برذاذ الطبخ.

في وعاء كبير، اخفقي الدقيق، توابل فطيرة اليقطين، الباكينغ بودر، البايكينج صودا والملح حتى يتجانس المزيج جيداً.

في وعاء كبير منفصل، اخفقي بوريه اليقطين مع الحليب المبخر، السكر، البيض والفانيلا حتى يتجانس المزيج تمامًا.

أضيفي المكونات الجافة إلى الرطبة واخلطيهم جيداً.

اسكبي الخليط في قالب المافن حتى تمتلئ الأكواب إلى ثلاث أرباعها.

اخبزي القالب لمدة 25 دقيقة، ثم اتركي الكب كيك يبرد قليلاً قبل نقلها إلى البراد.

زيني وجه الكب كيك بالكريم شانتيه وتوابل فطيرة اليقطين ثم قدميه.