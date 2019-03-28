أسباب كثرة التبول عند الرجال وطرق العلاج

من أسباب كثرة التبول عند الرجال وجود مشاكل في المسالك البولية

كثرة التبول عند الرجال هو عبارة عن الحاجة للتبوّل بشكل مستمر ومتكرر، وأحياناً تكون هذه الظاهرة طبيعية وفي أحيان أخرى تكون هناك مشكلة أو سبب معين، وتحدث هذه الحالة في أي وقت سواء الليل أو النهار، وفي بعض الحالات تظهر في الليل فقط.

أسباب كثرة التبول عند الرجال:

1- وجود مشاكل في المسالك البولية:

وهي أكثر الأسباب انتشاراً بحيث تضم ما يلي:

* مشاكل في المثانة؛ نتيجة إصابة بعض أعصابها أو عضلاتها أو أنسجتها بتغيرات معينة تؤثر على عملها، فتؤدي غالباً إلى الإفراط في نشاطها.

* عدم القدرة على التحكم في المثانة، وبالتالي فقدان السيطرة عليها.

* التهابات المسالك البولية، نتيجة سلس البول مثلاً أو التبوّل المؤلم أو صعوبته.

* الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان المثانة أو وجود حصوات في المثانة، إضافةً إلى التهاب المثانة وتحديداً الخلالي.

* الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد أو التهابها.

2- الإصابة بأمراض مختلفة مثل:

* مرض السكري سواء النوع الأول أو الثاني، إضافةً إلى السكري الكاذب.

* بعض أمراض الكلى نتيجة عدوى معينة أو تغيّر وظائفها.

3- بعض العلاجات:

هناك العديد من العلاجات التي تؤدي إلى كثرة التبوّل وتحديداً المستخدمة في التخلص من السرطان، إضافةً إلى بعض الأدوية مثل مدرات البول، والعلاجات الإشعاعية؛ لأنها تؤثر على منطقة البطن وتحديداً السفلية إضافةً لمنطقة الحوض.

4- تناول بعض المشروبات:

الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة والشاي، إضافةً إلى الكحول والمخدرات، يؤدي إلى كثرة التبوّل والحاجة للذهاب إلى الحمام.

علاج كثرة التبول عند الرجال:

أمّا بالنسبة للتخلص من هذه المشكلة وعلاجها فعادةً ما يعتمد ذلك على الأسباب المؤدية لها، فمثلاً عندما يكون السبب تناول الكافيين أو الكحول فيكون الابتعاد بالتوقف عن تناولها، وعندما يكون السبب مشكلة صحية، فيكون أولاً التوجه للطبيب من أجل تحديد السبب هو الخطوة الأولى في العلاج، وهناك مجموعة من الأعراض التي يجب التوجه للطبيب مباشرةً عند ظهورها وملاحظتها، ومن أهمها ما يلي:

- وجود دم في البول.

- عندما يكون لون البول غير طبيعي، كالأحمر الغامق أو البني.

- الإحساس بألم عند التبوّل، أو وجود صعوبة في ذلك.

- آلام في منطقة البطن السفلية أو ما بين الفخذين.

- الرغبة المتكررة في إفراغ المثانة.

- الإصابة بالحمى والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

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