تتساءل العديد من السيدات عن كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين، إذ تفاجئ بعض السيدات بسيلان اللعاب بكثرة خلال الحمل وهذا الأمر يسبب إحراج وانزعاج للحامل، وتدور العديد من التساؤلات حول علاقة سيلان اللعاب بتحديد نوع الجنين، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القليلة التالية.

سيلان اللعاب عند الحامل وعلاقته بتحديد جنس الجنين

تعتمد بعض السيدات على معرفة نوع الجنين خلال الثُلث الأول من الحمل من خلال كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين، إذ يوجد علاقة بين كثرة اللعاب عند الحامل وجنس الجنين، ويمكن تحديد ذلك من خلال ما يلي:

اعتمد هذه الطريقة المصريين قديمًا، لكن لا يمكن التوثيق بأن هذه الطريقة ناجحة ومضمونة تمامًا.

يمكن تحديد جنس المولود خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل، من خلال ملاحظة سيلان اللعاب، إذا كان هناك سيلان شديد في اللعاب فهذا يدل على أن المولود صبي.

بينما إذا كان سيلان اللعاب طبيعي أو أقل من الطبيعي، فهذه إشارة إلى أن الجنين ستكون فتاة.

أسباب سيلان اللعاب عند الحامل خلال الثلث الأول من الحمل

تتعرض الكثير من السيدات خلال الثلث الأول من الحمل إلى سيلان اللعاب وتفكر في علاقة سيلان اللعاب عند الحامل ونوع الجنين ، وترغب في معرفة الأسباب وراء ذلك، ومن أبرز أسباب كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين:

التقلبات الهرمونية التي تتعرض لها الحامل خلال أشهر الحمل الأولى، فقد يؤدي إلى زيادة أو نقصان في اللعاب.

التقلبات المزاجية وسوء الحالة النفسية للأم نتيجة التغيرات التي يشهدها جسم المرأة خلال فترة الحمل.

تناول الحامل بعض الأدوية التي تؤدي إلى كثرة سيلان اللعاب أو نقصانه.

الإصابة بحموضة المعدة نتيجة كثرة الأدوية أو التقلبات الهرمونية التي يشهدها الجسم، كل هذا يؤثر على كمية اللعاب خلال فترة الحمل.

القيء الصباحي والغثيان من أعراض الحمل الأولى، كما يؤثر على كثرة اللعاب ونوع الجنين.

نتائج تعرض الحامل لكثرة اللعاب

تؤثر كثرة اللعاب وجنس الجنين على الحامل بشكل كبير، إذ يعد هذا الأمر من الأمور المحرجة للغاية، ويسبب كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين العديد من المشكلات منها:

الإصابة بمشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي منها: تقرحات الفم، والتهابات المعدة، وانتشار بعض الفطريات حول الفم.

العزلة التامة وعدم الرغبة في الجلوس مع الأخريات، لأن هذا الأمر من الأمور المحرجة التي تسبب الضيق والحرج للحامل.

انبعاث رائحة كريهة من الفم نتيجة سيلان اللعاب، وهذا الأمر يؤثر على نفسية الحامل، ويجعلها تشعر بالرغبة في الابتعاد وتجنب الحديث مع من حولها.

يؤدي كثرة اللعاب إلى الرغبة المستمرة في القيء، وهذا الأمر مزعج للكثير من السيدات.

أعراض الحمل بصبي

هناك اعتقاد شائع منذ القدم بأن هناك علاقة وثيقة بين كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين، لكن لا يمكن الاعتماد على هذا الأمر، لذا سنوضح بعض أعراض الحمل بذكر:

الإقبال على الطعام بكثرة خاصة الموالح، تعد من أبرز أعراض الحمل بصبي خلال الشهور الأولى من الحمل. القيء الصباحي والغثيان المستمر، وقد يستمر هذا العَرض حتى نهاية الحمل، يختلف هذا الأمر من سيدة لأخرى. ملاحظة انخفاض في ضربات القلب، إذ لا تتجاوز 140 نبضة بالدقيقة، على عكس الحمل بفتاة التي تتجاوز النبضات 140 نبضة بالدقيقة. يعتمد البعض على ملاحظة لون البول، إذا كان لون البول غامق، فهذا يدل على الحمل بصبي، على العكس إذا كان لون البول فاتح فهذا يدل على الحمل بفتاة.

أعراض الحمل بفتاة

تفرح المرأة كثيرًا عند تعلم بأنها حامل وتبدأ في التساؤل إذا كان المولود صبي أم فتاة، ويمكن تحديد الحمل بفتاة من خلال بعض الأعراض البسيطة التالية:

تعرض الأم للعديد من مشاكل البشرة مثل ظهور حبوب بالبشرة، اصفرار وشحوب الوجه. زيادة وزن المرأة الحامل، إذ نجد بأن المرأة الحامل بصبي يزداد حجم بطنها فقط، بينما الحامل بفتاة نجد بأن هناك زيادة ملحوظة في الجسم خاصة منطقة الصدر. تعرض الشعر للعديد من المشكلات مثل تساقط وضعف وبهتان الشعر، إذ أن الحمل بفتاة يجعل الشعر أضعف وأقل كثافة. تعرض اليدين والقدمين إلى الجفاف بعكس الحمل بولد يجعل البشرة أنعم وأكثر حيوية.

بعض الطرق البسيطة للتغلب على كثرة اللعاب عند الحامل

أثبتت بعض الدراسات بأنه لا يوجد سبب مؤكد وراء كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين، لكن رجح البعض بأن ذلك نتيجة التغيرات والتقلبات الهرمونية والمزاجية، كما قدم بعض الأطباء مجموعة من الحلول البسيطة للتغلب على مشكلة سيلان اللعاب خلال الحمل، ومن أبرز هذه الطرق:

تجنب الأطعمة التي تحتوي على النشويات. تقسيم الوجبات على مدار اليوم، وجعلها وجبات خفيفة والحرص على عدم تناول الطعام حتى الوصول لدرجة الشبع. لا يفضل بلع اللعاب السائل بل بصقه والتخلص منه، واستعمال الفرشاة والمعجون بصفة مستمرة على مدار اليوم. مص مكعبات من الثلج يوميًا وهذا يساعد بشكل كبير على تقليل سيلان اللعاب. الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم لتجنب الإصابة بالجفاف. مضغ العلكة على مدار اليوم، لكن يفضل العلكة الخالية من السكريات لتخفيف سيلان اللعاب. تجنب تناول الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على بهارات كثيرة وحارة. تناول الخضروات والفواكه باستمرار خاصة التي تحتوي على ألياف طبيعية. الابتعاد عن التدخين وعن المُدخنين قدر الإمكان. تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب للتغلب على مشاكل المعدة. الحرص على الحفاظ على صحة الفم والأسنان. تجنب الأدوية التي تثير اللعاب، كما يفضل عدم تناول أي أدوية إلا بعد الرجوع للطبيب.

يمكننا القول بأن هناك علاقة بين كثرة اللعاب عند الحامل ونوع الجنين، لكن لا يمكن التأكيد على نوع الجنين إلا بعد معرفة الأعراض الأخرى المصاحبة لذلك، كما تتشابه هذه الأعراض بين سيدة وأخرى لذا لا يمكن الوثوق تمامًا بتحديد جنس المولود بناءً على ذلك، لكن يفضل الانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل حتى يؤكد لنا الطبيب نوع المولود سواء ذكر أم فتاة، وإذا لاحظت الحامل سيلان اللعاب بشدة عليها اتباع الطرق البسيطة السابق ذكرها.