كذبة نيسان 2019: أشهر 10 أكاذيب يقولها الرجال للنساء

أشهر 10 أكاذيب يقولها الرجال للنساء

غداً هو الأول من إبريل يوم المقالب والأكاذيب، وهناك 10 أكاذيب مشهورة في عالم الرجال, يجب أن تتجنبها الفتيات في المستقبل, وها نحن نكشف تلك الأكاذيب، وهي:

الكذبة رقم 1: "بالطبع هذا الثوب يبدو رائعاً عليك."

السبب: تجنب للمشاكل

يستخدم الرجال هذه الكذبة البيضاء القابلة للعفو ليس فقط لتجنب إيذاء مشاعر الزوجة ولكن لتسهيل حياتهما أيضاً، ويليها عبارات مثل ("أعتقد بأن ورق الجدران الذي اشتريته رائع) ("وبأن هيفاء وهبي جميلة ولكن نسبياً، على العموم ليست من النوع الذي يغريني").

الكذب رقم 2: "اتركيه أنا أستطيع إصلاحه."

السبب: حماية كبريائه الرجولي

سواء كان الغرض تصليح البيت أو الشواية أو أسلاك المسجل، بعض الرجال يشعرون أنهم يجب أن يكونوا ملمين بكل المجالات. إذا ترك الرجل زوجته أو رجلاً أخر يصلح العطل فأنه يشعر بالضعف كما أن الرجال على الأغلب سيعتبرونه خارج نادي الرجال.

الكذبة رقم 3: "لم أكن أنظر إليها"

السبب: طبيعة الرجل الذي لا يمكن مقاومتها.

مهما كانت مدة زواجكما طويلة، أضمن لك بأن زوجك لا يستطيع أن يتوقف عن الانجذاب إلى النساء الأخريات، بنفس الدرجة التي لا تستطيعين فيها التوقف عن حب الشوكولا.عندما تمر امرأة جميلة بجانبه، يلاحظ تنورتها وشعرها ..

الكذبة رقم 4: "كل شيء على ما يرام"

السبب: لمداواة جروحه في عزله عنك

الحزن، والكآبة، أو عدم القدرة على التركيز كلها يحاول الرجل أن يخفيها لحماية رجولته، وصدقوني يا سيدات بأن الرجال لا يحتاجون إلى العطف والمواساة مثل باقي النساء، بل أن الوصول إلى هذه المرحلة يجعل الرجل يدخل في مزاج كئيب أكثر، إذا أن حزنه وضعفه بات ظاهراً بوضوح تام .تذكري بأن الرجل إذا جرح فأخر شيء يفكر فيه هو القطن، لذلك اتركيه ليخرج من أزمته لوحده، كوني قريبة منه ولكن لا تبكي معه رجاءاً.

الكذبة رقم 5: "حاولت الاتصال بك"

السبب: الدفاع عن النفس

يعتقد كل الرجال سراً بأنهم قديسون أو رجال طيبون جداً، على أية حال. لا يستطيع الرجل أن يفهم لماذا يخيب أمل زوجته به أبداً، فقد تخلى عن حياة العزوبية الرائعة واستسلم للقفص الذهبي، لإرضائها وها هي تصرخ في وجهه إذا نسي إحضار الدواء، أو الاتصال بها أو الاعتذار عن تأخره. لذلك يلجأ إلى الكذبة البيضاء رقم 5 وهي حاولت أن اتصل لأخبرك ولكن لم استطع وتطول قائمة الأعذار.

الكذبة رقم 6: "لا أريد أن اصالحك الا اذا اردت انت ذلك"

السبب : هو المخطئ. وهنا يكون هو المخطئ وعادة في هذه الحالة ضميره يكون في قمة التانيب.

الكذبة رقم 7 "أَنا الأفضل."

السبب: لجعلك مسرورة لأنك تزوجت به

يحب الرجال أن تدرك زوجاتهم دائما بأنهم الأفضل والأقوى والاوسم ، لذلك لا تصدقي بأنه من أخترع الشعار الجديد للشركة، ربما كان في نفس الغرفة ولكن شعوره بأنك اخترته لأنه الأفضل سيجعله يقول دائماً بأنه الأفضل. فحتى الرجال يشعرون بالضغط والغيرة من الرجال الأكثر نجاحاً ويحبون أن يكون متميزين، على الأقل في نظرك أنت. لذلك استعدي لسماع قصص عن بطولاته ومغامراته التي كان فيها البطل الوحيد والوحيد فقط.

الكذبة رقم 8: "صديقتي السابقة كَانت عادية."

السبب: الحفاظ على ذاته

يعرف بأن ماضي الزوج يصبح ماضي الأسرة بعد الزواج لذلك من حق الزوجة أن تعرف عن ماضيه وكم علاقة كانت له تورط بها . وبالطبع إذا كان قد خان صديقته السابقة، فالنساء لديهن مبادئ حول هذه الأمور ويعتبرن الرجل اللعوب غير قادراً على الارتباط الجدي. وبالتالي يفهم الرجال أهميةَ الصدق والأمانة، لذلك فمن الحكمة في نظرهم عدم زرع بذرة غير ضرورية من الشك أو الأذى، لذلك فقول هذه الأكاذيب بالنسبة لهم هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة الزوجية وتجنب أدوية الصداع، والضغط وما إلى ذلك.

الكذبة رقم 9: "لم يكن عندي علاقات مع نساء غير اثنتين او ثلاثة ايام المدرسة"

السبب: الحفاظ على الزواج

عندما يقوم الرجل بعمل شيء يشكل خطر على حياته فهو يقول فورا ان لم تكن له علاقات مع نساء سوى واحدة او اثنتين وكان ذلك في المدرسة وما الى ذلك.

الكذبة رقم 10: "أنا لن أكذب عليك."

السبب: العيش بسعادة إلى الأبد

هذا الجملة رومانسية جداً، وغالباً ما يقولها الرجل لأنه يشعر بأن هناك أوقات تحتاج الزوجة فيها جملة من فيلم رومانسي. ولكن هل يمكن أن يكذب؟ هذا يعتمد على شخصيته بشكل أساسي، ويمكن أن يكون ذلك نسبياً حسب حجم الحقيقة التي يريد أن يخفيها عنك. ولكن هل تصدقينه؟ إذا قالها بصدق اعتقد انه يستحق أن تصدقينه.

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