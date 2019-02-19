كرات التمر المفيدة للطاقة

كرات التمر المفيدة للطاقة الغنية بالزبيب والشوكولاتة...

المكونات:

-300 غ تمر

-80 غ زبيب

-80 غ مسحوق اللوز

-100 غ مسحوق شوكولاتة

-50 غ سمسم

- ملعقة كبيرة ماء الورد

-قرصة قرفة



الطريقة:

-ينقع الزبيب في وعاء صغير من الماء الدافئ.

-ينزع لب التمر و يقطع إلى قطع صغيرة.

- يهرس السمسم.

-يوضع التمر و الزبيب في الخلاط للحصول على عجينة ناعمة.

-في وعاء، يجمع التمر والقرفة ومسحوق الفواكه الجافة. إضافة ماء الورد مع الخلط جيدا.

-إعداد وعاء صغير من الماء الدافئ.

-يوضع السمسم في طبق .

-تبلل اليد بالماء الدافئ، تؤخذ ملعقة كبيرة من معجون الفواكه الجافة في راحة اليد و تشكل كرة صغيرة. إعادة العملية حتى ينتهي كل الخليط. لف الكرات في السمسم.