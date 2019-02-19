كرات التمر المفيدة للطاقة
كرات التمر المفيدة للطاقة
كرات التمر المفيدة للطاقة الغنية بالزبيب والشوكولاتة...
المكونات:
-300 غ تمر
-80 غ زبيب
-80 غ مسحوق اللوز
-100 غ مسحوق شوكولاتة
-50 غ سمسم
- ملعقة كبيرة ماء الورد
-قرصة قرفة
الطريقة:
-ينقع الزبيب في وعاء صغير من الماء الدافئ.
-ينزع لب التمر و يقطع إلى قطع صغيرة.
- يهرس السمسم.
-يوضع التمر و الزبيب في الخلاط للحصول على عجينة ناعمة.
-في وعاء، يجمع التمر والقرفة ومسحوق الفواكه الجافة. إضافة ماء الورد مع الخلط جيدا.
-إعداد وعاء صغير من الماء الدافئ.
-يوضع السمسم في طبق .
-تبلل اليد بالماء الدافئ، تؤخذ ملعقة كبيرة من معجون الفواكه الجافة في راحة اليد و تشكل كرة صغيرة. إعادة العملية حتى ينتهي كل الخليط. لف الكرات في السمسم.
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