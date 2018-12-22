كرات الجبن الصغيرة للكريسماس

كرات الجبن الصغيرة مقبلات شهية تزين مائدة عيد الميلاد المجيد..

المقادير:

1 ½ كوب جبنة شيدر مبشورة

1 علبة (250 جرام) من الجبن ، طرية

2 بصل أخضر مفروم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1/8 ملعقة شاي فلفل حريف

الزينة:

3 ملاعق طعام من الجوز المفروم المحمص

3 ملاعق كبيرة من التوت البري المجفف المفروم

3 ملعقة طعام بصل مقلي مقرمش

3 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر

3 ملاعق طعام (3 شرائح) مطبوخة، لحم مقدد مفتت

3 ملعقة طعام بذور عباد الشمس المحمص

تقدم مع:

شرائح الخبز الفرنسي الطازج

كروستيني

بسكويت مالح

الطريقة:

في وعاء كبير ، قم بتقليب جبنة الشيدر والجبنة الكريمية والبصل الأخضر والفلفل الأحمر والفلفل الحار. شكل 12 كرة من الخليط، اضف 1 ملعقة كبيرة من الكرات (نصيحة: ترطب اليدين بالقليل من الماء قبل ان تلف الكرات).

التغليف:

تلف الكرات وتغمس في اطباق بها جوز مفروم، توت، بصل حسب الرغبة وتوضع على طبق التقديم.