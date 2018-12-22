كرات الجبن الصغيرة للكريسماس
كرات الجبن الصغيرة مقبلات شهية تزين مائدة عيد الميلاد المجيد..
المقادير:
1 ½ كوب جبنة شيدر مبشورة
1 علبة (250 جرام) من الجبن ، طرية
2 بصل أخضر مفروم
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو
1/8 ملعقة شاي فلفل حريف
الزينة:
3 ملاعق طعام من الجوز المفروم المحمص
3 ملاعق كبيرة من التوت البري المجفف المفروم
3 ملعقة طعام بصل مقلي مقرمش
3 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر
3 ملاعق طعام (3 شرائح) مطبوخة، لحم مقدد مفتت
3 ملعقة طعام بذور عباد الشمس المحمص
تقدم مع:
شرائح الخبز الفرنسي الطازج
كروستيني
بسكويت مالح
الطريقة:
في وعاء كبير ، قم بتقليب جبنة الشيدر والجبنة الكريمية والبصل الأخضر والفلفل الأحمر والفلفل الحار. شكل 12 كرة من الخليط، اضف 1 ملعقة كبيرة من الكرات (نصيحة: ترطب اليدين بالقليل من الماء قبل ان تلف الكرات).
التغليف:
تلف الكرات وتغمس في اطباق بها جوز مفروم، توت، بصل حسب الرغبة وتوضع على طبق التقديم.