كرات الكنافة بالجبنة

لا تكتمل مائدة الافطار الرمضانية من دون الحلويات واليوم سنعلمكم طريقة سهلة لصنع حلوى الكنافة المشهورة بالجبن.

المقادير:

500 جرام كنافة شعر

كوب ونصف سمن سائل

كريمة الحشوة:

كوب ونصف جبنة ريكوتا أو عكاوي

علبة قشطة

3 نقاط ماء الورد أو الزهر المُركز

شراب السكر/ الشيرة/القطر

الطريقة :

في وعاء عميق ضعي السمن السائل فوق الكنافة وادعكي باليد حتى تلين.

قسمي الكنافة بالسمن لكور متوسطة الحجم متساوية.

لعمل كريمة الحشوة

اخلطي القشطة مع الجبنة الريكوتا أو العكاوي في وعاء صغير وضيفي ماء الورد أو الزهر.

ضعي مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة بداخل كل كرة من كرات الكنافة واغلقي عليها جيدًا حتى لا تسيل للخارج وتحترق.

رصي الكرات في صينية فرن مدهونة وضعيها في فرن ساخن على 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 - 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.