اصنعيه بنفسك: زينة طاولة عيدالميلاد المجيد

اسهل طريقة لتزيين طاولة عيدالميلاد المجيد الكريسماس .. هل بدأت التجضيرات لقائمة عشاء عيدالميلاد ونسيتي تماما زينة المائدة!؟ لا تقلقي، الآن يمكنك اعداد زينة بسيطة وجميلة في نفس الوقت لتكون محط انظار الجميع.

أنت بحاجة الى:

اواني زجاجية

توت احمر بري

ملح بحري خشن

شموع برائحة الفانيلا

أوراق شحر الصنوبر الخضراء

الطريقة:

تملئ الاواني الزجاجية الى النصف بالملح الصخري.

توضع الشموع في الوسط.

تزين بحبات التوت البري.

وأخيرا تضاف بضع اغصان من شجر الصنوبر.

توضع الاواني وسط المائدة وتضاء الشموع .