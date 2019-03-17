كيف تعمل كريمات تفتيح البشرة؟

يمكن أن تشكل كريمات التفتيح حلا للعديد من مشاكل البشرة كالكلف والتصبغّات الجلديّة الداكنة، وتمتاز بخصائصها الفريدة التي تميّزها عن غيرها من مركبات العناية بالبشرة، فما هي هذه الخصائص؟

لا تتوقعي اختلافاً جذريّاً بين ليلة وضحاها، أنت بحاجة على الأقل الى ثلاثة أسابيع أو شهر على الأقل. كما أنّ النتيجة تختلف باختلاف العمر، ومستوى التصبغ، وحال بشرتك.

المواظبة على استعمال كريمات التفتيح، حتّى تقضي فعليّاً على البقع الموجودة وتمنع ظهورها من جديد. علاج البقع الجلديّة ليس أمراً مرحليّاً، خصوصاً إذا كانت بشرتك عانت مسبقاً من تأثيرات أشعة الشمس المؤذية.

لا تخشي استخدام هذا النوع من الكريمات، مع أنواع أخرى من كريمات العناية، وتحديداً تلك التي تتعلّق بتقشير بشرتك والحماية من الشمس، حيث يجب تزامنها مع التفتيح لإزالة الخلايا الميتة والشوائب المختلفة عن سطح بشرتك، وتفعيل صلاحيّتها.

تأثير هذه الكريمات محددٌ على بشرتك، فهي تهدف إلى التخفيف أو الحد من ظهور البقع البنية، وتعالج هذه التصبغات لتجعل بشرتك متساوية من حيث اللون، ولا تظنّي أنّ هذه الكريمات لا تؤثر على لون بشرتك الطبيعي أو تعمل على تغيير لونها، أو تحويلك من صاحبة بشرة سمراء إلى بيضاءّ!