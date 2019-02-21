كريم زبدة الشيا لمكافحة الشيخوخة

احصل على بشرة مغذية للبشرة الدهنية المضادة للشيخوخة والتي لها فوائد عديدة. يزيل التجاعيد والندوب والبقع الداكنة على الجلد.

المكونات:

½ كوب من زبدة الشيا

1 ملعقة صغيرة من زيت الورد

3 ملاعق طعام من زيت الأرغان

15 قطرة من زيت اللبان

7 قطرات من زيت الغرنوقي العطري

1 ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين

1-2 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

الطريقة:

تأكد من أن الخلاط أو الوعاء ، وجميع الأواني نظيفة جدا عند القيام بذلك. إذا لم يتم تطهيرها تمامًا ، فعندئذٍ يمكن أن تنمو البكتيريا أو العفن. نظف كل شيء بالماء الساخن والصابون ، ثم امسحيه بالكحول أو الخل واجعل الهواء يجففه.

نذوب زبدة الشيا والكاكاو باستخدام نظام المرجل المزدوج. عندما تذوب الزبدة ، يضاف زيت الأرغان وزيت ثمر الورد في الزبدة الذائبة ويخلط جيداً.

دع هذا المزيج يبرد حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة. يجب أن يبدو كريميا وسميكا ، ولكن لا تدعه يصبح صلبا..

الآن ، إضاف جميع الزيوت الأساسية وزيت فيتامين هـ في وعاء واخلطه على سرعة عالية حتى يصبح رقيقا.

سيستغرق الأمر ما بين 5 إلى 10 دقائق أو أكثر لكل شيء ليتم دمجه بالكامل.

الآن ، تنقل إلى جرة محكمة الإغلاق. تخزن في مكان نظيف وجاف.

كيفية التقديم:

توضع مرتين يوميًا على وجه نظيف أو في أي مكان تريده على البشرة.