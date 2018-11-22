احمِ طفلك بهذه الكريمات في الشتاء

يصلح استخدام كريمات الحماية من التسلخات في الوجه (shutterstock.com)

أوصت مجلة "إلترن" الألمانية بالاعتماد على الكريمات الدهنية لحماية بشرة الوجه واليدين للأطفال الصغار خلال فصل الشتاء.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الزيت النقي لا يعد خيارًا جيدًا؛ فعلى الرغم من أنه يمنع جفاف البشرة بفعل الرياح والبرودة، لكنه لا يسمح بخروج الرطوبة، وبالإضافة إلى أن اللوسيون هو الآخر غير مناسب إلى حد ما بسبب محتواه العالي من الماء، والذي قد يتجمد على الجلد ملحقًا به أضرارًا سطحية.

ويصلح استخدام كريمات الحماية من التسلخات في الوجه، حيث تحتوي في الغالب على أكسيد الزنك وتعمل على تجفيف البشرة.

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