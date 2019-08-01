كعكة التفاح والبابونج

كعكة شهية وسريعة التحضير بنكهة مميزة..
المكونات:
1 ½ كوب (200 جم) دقيق
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة من البابونج ، مجفف
3 بيضات
1 كوب (200 جم) سكر
1 كوب (250 مل) لبن زبادي كامل الدسم
نصف كوب (125 مل) زيت زيتون
7 أونصات (200 غرام) من التفاح أو أي نوع من أنواع التفاح ، مقطع
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت. ترش الصينية بزيت الزيتون. ورشة خفيفة من الطحين.
في وعاء كبير ، يخلط الدقيق ومسحوق الخبز والملح والبابونج.
في وعاء آخر ، يخفق البيض والسكر ولبن الزبادي وزيت الزيتون معًا. تصب المكونات الرطبة على الجافة حتى تمتزج جيدا. لا تخلط المزيج وإلا سيصبح صلبا. تضاف مكعبات التفاح في الخليط وتصب في القالب، ¾ تقريبا.
يخبز الكيك لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح مركز الكيك صلبا بالكامل. دع الكعكة تبرد قليلاً قبل ان تقلب على طبق التقديم. ترش برفق بالسكر البودرة قبل التقديم .
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