كعكة التفاح والبابونج

كعكة شهية وسريعة التحضير بنكهة مميزة..

المكونات:

1 ½ كوب (200 جم) دقيق

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة من البابونج ، مجفف

3 بيضات

1 كوب (200 جم) سكر

1 كوب (250 مل) لبن زبادي كامل الدسم

نصف كوب (125 مل) زيت زيتون

7 أونصات (200 غرام) من التفاح أو أي نوع من أنواع التفاح ، مقطع

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت. ترش الصينية بزيت الزيتون. ورشة خفيفة من الطحين.

في وعاء كبير ، يخلط الدقيق ومسحوق الخبز والملح والبابونج.

في وعاء آخر ، يخفق البيض والسكر ولبن الزبادي وزيت الزيتون معًا. تصب المكونات الرطبة على الجافة حتى تمتزج جيدا. لا تخلط المزيج وإلا سيصبح صلبا. تضاف مكعبات التفاح في الخليط وتصب في القالب، ¾ تقريبا.

يخبز الكيك لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح مركز الكيك صلبا بالكامل. دع الكعكة تبرد قليلاً قبل ان تقلب على طبق التقديم. ترش برفق بالسكر البودرة قبل التقديم .