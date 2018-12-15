كعكة القرفة

تعلمي معنا طريقة صنع كعكة القرفة الشهية..

المكونات:

كوب وربع طحين

ملعقة صغيرة ملح

6 بيضات

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملاعق كبيرة من الزبدة

1/2 كوب كاكاو

1/4 كوب بندق ولوز مجروش

للتزيين

شوكولاتة سائلة

الطريقة:

في وعاء للعجن إخلطي الطحين والكاكاو والقرفة والبيكنج بودر والمكسرات المجروشة معًا.

ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخفق ثم اضربي حتى تتكون عجينة هشة كريمية.

أضيفي البيض واستمري بالخفق حتى تصير كريمة خفيفة.

أضيفي الطحين للبيض وحركي باتجاه واحد حتى يختفي الطحين.

ضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة على 170 مئوية لمدة 20 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي.

أتركيها تبرد ثم زيني بالشوكولاتة السائلة وقدميها .