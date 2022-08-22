كعكة القهوة الخالية من الغلوتين وصفة كعكة طرية ومليئة بالزبدة ومغطاة بأروع قطع السكر البني. كل قضمة ستذوب في فمك ، وبمجرد أن تتذوقها، فمن المؤكد أنها ستصبح وجبة الفطور المفضلة لك!
كعكة القهوة الخالية من الغلوتين
المكونات:
نصف كوب (90 جم) دقيق شوفان
أقل بقليل من 1 كوب (110 جم) دقيق أرز
أقل بقليل من نصف كوب (42 جم) دقيق لوز
1 ملعقة كبيرة (14 جرام) بيكنج بودر
نصف كوب (113 جم) زبدة غير مملحة (درجة حرارة الغرفة ، مقطعة إلى مكعبات)
نصف كوب (175 جم) سكر
2 بيض كبير
2 ملعقة صغيرة (8 جم) خلاصة فانيليا
نصف كوب (123 جم) كريمة حامضة
قليل من الملح
الكريمة:
نصف كوب (100 جرام) دقيق أرز
3 ملاعق كبيرة (20 غ) طحين لوز
أقل بقليل من 3 ملاعق كبيرة (35 جم) سكر بني
نصف كوب (76 جم) زبدة (درجة حرارة الغرفة ، مقطعة إلى مكعبات)
الحشوة:
نصف كوب (50 جم) سكر بني
نصف كوب (70 جم) من جوز البقان المفروم
رشة من القرفة
كعكة القهوة الخالية من الغلوتين
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (176 درجة مئوية) وادهني صينية الفرن 9 × 9.
- اخفقي السكر والزبدة في وعاء كبير حتى تصبح كريمية.
- أضيفي بيضة واحدة واخفقيها. ثم أضيفي البيضة الأخرى واخفقيها حتى تصبح ناعمة.
- بعد دخول البيض ، يمكنك مزج خلاصة الفانيليا.
- الآن ، في وعاء منفصل ، يسكب دقيق الشوفان ودقيق الأرز ودقيق اللوز ومسحوق الخبز والملح واخلطهم.
- الآن ، أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات الرطبة ، واخلطيها حتى تمتزج تمامًا.
- ثم أضيفي الكريما الحامضة واخلطيها حتى تمتزج واتركي الوعاء جانبًا.
- الآن ، في وعاء آخر ، اخلطي مكونات الحشوة - السكر البني ، البيكان المفروم ، والقرفة ، واتركيها جانبًا.
- اسكبي نصف خليط الكيك في قاع الإناء.
- ثم ضعي خليط الحشو بالتساوي فوق تلك الطبقة من الخليط ، وأضيفي الخليط المتبقي فوقها.
- اخبزي الكيك لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان في منتصف الكيك نظيفًا.
- اتركي الكيك يبرد تمامًا على المنضدة ، ثم رشي عليه بعض العسل ، ورشة من جوز البيكان.
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