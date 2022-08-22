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كعكة القهوة الخالية من الغلوتين

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 02:00
كعكة القهوة الخالية من الغلوتين
كعكة القهوة الخالية من الغلوتين

كعكة القهوة الخالية من الغلوتين وصفة كعكة طرية ومليئة بالزبدة ومغطاة بأروع قطع السكر البني. كل قضمة ستذوب في فمك ، وبمجرد أن تتذوقها، فمن المؤكد أنها ستصبح وجبة الفطور المفضلة لك!

كعكة القهوة الخالية من الغلوتين

المكونات:

كعكة القهوة الخالية من الغلوتين

نصف كوب (90 جم) دقيق شوفان

أقل بقليل من 1 كوب (110 جم) دقيق أرز

أقل بقليل من نصف كوب (42 جم) دقيق لوز

1 ملعقة كبيرة (14 جرام) بيكنج بودر

نصف كوب (113 جم) زبدة غير مملحة (درجة حرارة الغرفة ، مقطعة إلى مكعبات)

نصف كوب (175 جم) سكر

2 بيض كبير

2 ملعقة صغيرة (8 جم) خلاصة فانيليا

نصف كوب (123 جم) كريمة حامضة

قليل من الملح

الكريمة:

نصف كوب (100 جرام) دقيق أرز

3 ملاعق كبيرة (20 غ) طحين لوز

أقل بقليل من 3 ملاعق كبيرة (35 جم) سكر بني

نصف كوب (76 جم) زبدة (درجة حرارة الغرفة ، مقطعة إلى مكعبات)

الحشوة:

نصف كوب (50 جم) سكر بني

نصف كوب (70 جم) من جوز البقان المفروم

رشة من القرفة

كعكة القهوة الخالية من الغلوتين

الطريقة:

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (176 درجة مئوية) وادهني صينية الفرن 9 × 9.
  • اخفقي السكر والزبدة في وعاء كبير حتى تصبح كريمية.
  • أضيفي بيضة واحدة واخفقيها. ثم أضيفي البيضة الأخرى واخفقيها حتى تصبح ناعمة.
  • بعد دخول البيض ، يمكنك مزج خلاصة الفانيليا.
  • الآن ، في وعاء منفصل ، يسكب دقيق الشوفان ودقيق الأرز ودقيق اللوز ومسحوق الخبز والملح واخلطهم.
  • الآن ، أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات الرطبة ، واخلطيها حتى تمتزج تمامًا.
  • ثم أضيفي الكريما الحامضة واخلطيها حتى تمتزج واتركي الوعاء جانبًا.
  • الآن ، في وعاء آخر ، اخلطي مكونات الحشوة - السكر البني ، البيكان المفروم ، والقرفة ، واتركيها جانبًا.
  • اسكبي نصف خليط الكيك في قاع الإناء.
  • ثم ضعي خليط الحشو بالتساوي فوق تلك الطبقة من الخليط ، وأضيفي الخليط المتبقي فوقها.
  • اخبزي الكيك لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان في منتصف الكيك نظيفًا.
  • اتركي الكيك يبرد تمامًا على المنضدة ، ثم رشي عليه بعض العسل ، ورشة من جوز البيكان.

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