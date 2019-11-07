كعكة اللوز والريكوتا بالشوكولاته خالية من الغلوتين

كعكة اللوز والريكوتا بالشوكولاته اللذيذة الخالية من الغلوتين والمثالية لاي حفل أو مناسبة.

المكونات:

45 غ من رقائق الشوكولاتة نصف الحلوة أو الحلوة أو الشوكولاته المفرومة (حوالي ربع كوب)

150 غ من الريكوتا (نصف علبة)

1 بيضة كبيرة

3 ملاعق طعام سكر

ربع كوب حليب أو نصف ونصف قشدة

1 ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو (+ المزيد للصينية)

1 ملعقة صغيرة من زيت البرتقال أو برش البرتقال (اختياري ولكن ينصح به بشدة)

1 كوب لوز مطحون

1 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 375F.

تذوب الشوكولاته.

في وعاء كبير تخفق الريكوتا والبيض. أضف الحليب (أو الكريمة) والسكر واخلطه جيدًا.

أضيفي الشوكولاتة المذابة وامزجيها مع العجينة.

يضاف مسحوق الكاكاو ويخلط جيدا.

يضاف اللوز المطحون ومسحوق الخبز. يخلط جيدا.

يضاف زيت البرتقال إذا توفر.

تدهن الصينية بالزبدة مع رشة من مسحوق الكاكاو وتهز جيدا.

تُسكب العجينة في الصينية وتُخبز بدرجة حرارة 375 فهرنهايت لمدة 50 دقيقة تقريبًا.

توضع جانبا لتبرد.

بمجرد ان تبرد، ترش بمزيد من مسحوق الكاكاو وتقدم.