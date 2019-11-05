كعكة الليمون السهلة

كعكة مثالية - حلوة المذاق بنكهة الليمون ، بملمس يشبه البودينغ وخالية من الجلوتين!

المكونات:

220 غرام من الزبدة

1 كوب سكر

1 ½ كوب من دقيق اللوز

¾ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز - خالٍ من الجلوتين

برش ليمونة

½ كوب من عصير الليمون الطازج

2 بيض

الطريقة:

يُسخن الفرن إلى 180 درجة (350 فهرنهايت) وتحضر صينية الفرن بالورق المشمع

باستخدام خلاط كهربائي ، تخفق الزبدة والسكر

تضاف البيضة تدريجيا اثناء الخلط

يضاف برش وعصير الليمون.

يضاف دقيق اللوز ومسحوق الخبز ويخلط

نصيحة - رش قشر الليمون الإضافي على الصينية

يُسكب المزيج في قالب الكيك ويُخبز في الفرن لمدة تتراوح بين 40 و 45 دقيقة.

سوف تطهى الكعكة لتصبح لونها بنيا ذهبيا لذيذا وستكون حوافها ممتلئة.

تترك الكعكة حتى تبرد ثم تثقب بعود خشبي نظيف ويصب عصير الليمون فوق الكعكة. سوف تمتص الكعكة عصير الليمون. يقدم باردا.