كعكة الليمون بالكريمة

هل تحبين نكهة الليمون المنعشة، يمكنك اعداد هذه الكعكة في المنزل بسهولة.

المقادير:

200 جرام زبدة

200 جرام سكر

4 بيضات

400 جرام طحين ذاتي الاختمار

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

ذرة ملح

3 حبات ليمون مقطعة شرائح

للتزيين

3 كوب سكر بودرة

نصف كوب عصير ليمون

ملون طعام أصفر

ملح

كريم شانتيه

الطريقة :

ضعي الزبدة مع السكر في جهاز الخفق أو الخلاط الكهربائي واضربي على سرعة متوسطة، ثم أضيفي البيض واستمري في الخفق.

أضيفي بشر الليمون ثم الدقيق وذرة الملح والبيكنج بودر وقلبي جيدًا.

في قالب مدهون بالزبدة صبي خليط كيك الليمون واخبزي في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج. اتركيها تبرد تمامًا.

كريمة الليمون:

ضعي سكر البودرة وعصير الليمون في وعاء ومعه ذرة ملح ولون الطعام وقلبي لتتكون عجينة سكر الليمون الأصفر.

غطي بها الكيكة ثم زيني بوردات الكريم شانتيه.

ضعيها بالبراد 3 ساعات وقدميها باردة.