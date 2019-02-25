كعكة الهيل والقهوة

كعكة الهيل والقهوة، حلوى سريعة التحضير وشهية مناسبة مع القهوة...

المكونات:

1 ¾ أكواب الطحين متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا

2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

¼ ملعقة صغيرة ملح

8 ملاعق طعام (1 عصا) زبد غير مملح ، في درجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

2 بيضة كبيرة ، في درجة حرارة الغرفة

½ كوب قشدة حامضة

1 ملعقة طعام طازجة مبشور البرتقال

الإضافات:

ملعقتان كبيرتان من اللوز

1 ملعقة طعام سكر

¼ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

¼ ملعقة صغيرة من الهال المطحون

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة مئوية. تدهن الصينية بالزبدة وترش بالطحين ويوضع جانبا.

لصنع الكعكة: في وعاء متوسط الحجم ، قم بخلط الدقيق ، بيكنغ صودا، الهال ، القرفة ، والملح.

في وعاء خلاط كهربائي ، تخفق الزبدة والسكر على سرعة متوسطة. يُضاف البيض بالتدريج ، يحرك الخليط في الوعاء إذا لزم الأمر. تضاف الكريمة الحامضة والبرتقال ويخلط لمدة دقيقة أو اثنتين أخريين حتى يتم دمجهما. يضاف خليط الدقيق ويخلط على سرعة منخفضة. يسكب الخليط في الصواني المحضرة.

في وعاء صغير ، قم بخلط المكونات المتبقية. ورشها فوق الخليط. يُخبز المزيج لمدة 50 دقيقة. (اذا كانت الصواني صغيرة لمدة 35 دقيقة فقط.)

تبرد الكعكة لمدة 10 دقائق قبل نقلها إلى حامل لتبرد تمامًا. تقطع وتقدم.