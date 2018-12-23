كعكة Buche de Noel

كعكة Buche de Noel

المكونات:

الكعكة:

1 كوب سكر مقسم

½ كوب دقيق لجميع الأغراض

¼ كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

5 بيضات، درجة حرارة الغرفة، منفصلة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة شاي من التارتار

الحشوة:

1 كوب واحد من كريمة الخفق

½ كوب مسحوق السكر + ربع كوب إضافي للزينة

1 ملعقة صغيرة حبيبات القهوة الفورية

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الكريمة:

2 كوب سكر بودرة

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/3 كوب زبدة، بدرجة حرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من الحليب

1ملعقة طعام يخمر القهوة بقوة

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الطريقة:

يسخن الفرن الى درجة 350 فهرنهايت تدهن صينية بالزبدة أو ورق الزبدة وتوضع جانبا.

يُمزج الدقيق ، ومسحوق الكاكاو ، ومسحوق الخَبز ، وصودا الخبز والملح في وعاء متوسط ويُترك جانباً.

في وعاء كبير ، يخفق صفار البيض مع نصف كوب من السكر حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا. يمزج مستخلص الفانيليا.

تضاف المكونات الجافة ½ كوب في كل مرة ، إلى صفار البيض ويخلط حتى يصبح سلسًا ومدمجًا. يوضع جانبا.

في وعاء كبير ، يخفق بياض البيض وكريم التارتار حتى تتشكل القمم الناعمة. 4-6 دقائق.

قم بإضافة السكر المتبقي تدريجياً إلى بياض البيض ، ثم قم بتحويل السرعة إلى أعلى حتى تتكون قمم صلبة.

يقلب 1/3 كوب بياض البيض في خليط الشوكولا بلطف. ثم ، تدريجيا ، يقلب خليط الشوكولاته بعناية في بياض البيض حتى يتجانس.

يصب الخليط في الصينية ويخبز لمدة 12-15 دقيقة او حتى ينضج.

تخرج الكعكة من الفرن وتقص الحواف القاسية. على الفور تنقل الكعكة الى منشفة نظيفة عليها بودرة ناعمة.

يسحب ورق البرشمان بلطف. تترك لتبرد تماما.

في وعاء كبير أو خلاط ، تخفق القشدة الثقيلة حتى تتكون القمم الناعمة ، ثم يضاف 1/2 كوب من مسحوق السكر.

ومستخلص الفانيليا والقهوة الفورية ويحرك حتى تتشكل القمم الصلبة. يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

عندما تصبح الكعكة باردة تمامًا، قم بفكها وافرد الكريمة فوقها، مع ترك 1/2 بوصة حول الحواف.

يعاد لف الكعكة على شكل اسطواني، وتنقل إلى طبق التقديم وتوضع في الثلاجة.

للكريمة: تخفق الزبدة والسكر ومسحوق الكاكاو حتى تصبح سلسة ورقيقة.

يضاف الحليب والقهوة والفانيليا ، وتخفق. توضع كمية على الكعكة ثم باستخدام الشوكة أو السكين تصنع خطوط طولية مثل قشرة الشجرة. وترش بالقليل من بودرة السكر.