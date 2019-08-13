طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعك العيد أو بيتي فور.

المقادير:

300 غراماً زبدة (طرية)

1 كوب سكر

1 بيض

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة خلاصة اللوز

3 أكواب ونصف طحين

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع كوب (مجفف ومقطع / للتزيين) كرز

2 ملعقة كبيرة حليب

الطريقة:

اخفقي الزبدة بالخفاقة الكهربائية.

أضيفي السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يصبح المزيج هش وخفيف.

أضيفي البيضة مع الخفق.

أضيفي الفانيلا وخلاصة اللوز والحليب.

اخلطي البيكنج باودر مع الطحين وأضيفي المزيج إلى خليط الزبدة والبيض واعجني حتى تتماسك.

ضعي الخليط بكيس كريمة وصبيه على شكل وردات صغيرة في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وزيني منتصف الوردات بالكرز.

اخبزي المزيج بالفرن على حرارة 180 لمدة 10 -12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن و اتركي البيتي فور يبرد ثم قدميه.