كفتة بالشطة

طريقة سهلة لعمل وصفة الكفتة التقليدية بالشطة..

المقادير:

2 كوب لبن

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة زيت الذرة

500 غرام لحم مفروم

2 بصل وسط مبشور

4 حص ثوم مفروم

1 كوب كزبرة مفروم

1 ملعقة صغيرة كاري

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق اللحم

الطريقة:

في طبق عميق، نضع اللحم و حبة من البصل و3 فص ثوم والكزبرة والملح والكاري والفلفل الأسود والشطة.

نقلب اللحم بيديك حتى نحصل على عجينة متماسكة، نشكل الكفتة إلى كرات بحجم حبة الجوز.

ثم نضع الكفتة في الثلاجة حتى تتماسك.

في قدر نضع الزيت على نار متوسطة ونتركها تسخن نضيف الكرات ونقلبها لتصبح ذهبية اللون ويجف ماؤها، ثم ضعيها في طبق واتركيها جانباً.

في نفس القدر نضيف البصل وفص ثوم ونقلبهم حتى يذبل لونهما ثم نضيف الدقيق مع التقليب لتغطي بصل بالدقيق

أضيفي اللبن والمرق، ونقلب باستمرار دون توقف إلى أن يغلي .

ثم ندعه يغلي مع استمرار التقليب لمدة 5 دقائق

نضيف كرات الكفتة على اللبن، ودعي الكفتة تطهى على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة إلى أن تنضج تماماً

اسكبي الكفتة في طبق التقديم، انثري الكزبرة وقدّميها.