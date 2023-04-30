البوابة - البدايات دائمًا جميلة، بدايات الحب، والعمل، والارتباط، والشهر، وفي أي علاقة يُسعد الحبيبين عند استقبالهما شهر جديد سويًا، وفي هذا المقال نقدم لكم كلام جميل عن بداية شهر جديد للحبيب:

كلام جميل عن بداية شهر جديد للحبيب

كلام جميل عن بداية شهر جديد للحبيب، بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

أغلى من كل المشاعر، أصدق من كلّ النوايا، أجمل من كلّ الصور، أكبر من كلّ المصالح، أرقّ من كل النّسيم، ما يغيّره إلا الخطايا وقلّة الوفاء.

قلبي لك يا من ملكت كل القلوب، وعهدي لك أنّي سأبقى رفيق الدّروب.. فكن صبوراً .. فقلبي لا يقوى الحروب .. وكن بي حنونا فحبّي لك .. شمس تأبى الغروب.

فكّرت بأن أهديك عمري واكتشفت بأنّه ملكك .. فأردت أن أهديك قلبي فوجدته بيتك ! أمّا عيناي، فهي الطّريق إلى أملي .. وهو رؤيتك، لكنّي سأهديك أغلى ما أملك وهو الوفـاء.

سماء صافية، وبحراً هادئاً، وبسمة حانية، الحب يزلزل الرّوح والكيان. الحب: ناراً تضوّينا، نبنيه بأيدينا، فماؤه يروينا وزاده يكفينا.

حينما تتوقّف روحي عن عشق روحك. سيتوقّف قلمي عن عشق الحروف وتقبيل الورق.

في يدي الواحدة خمسة أصابع .. أراها متساوية جميعاً بالخشوع حينما تلامس يديك.

لو نظر نيوتن إلى عينيــك .... لعرف أنّه ليس للجاذبيّة قــانون. عندما يتوقّف الزمن ..وينفصل العالم عن الوجود.. اعلم عندها أني قبّلت جبينك.

من أجمل كلام جميل عن بداية شهر جديد للحبيب، للعيون لغة لا يفهمها إلّا المحبين.. يخيّم الصّمت فيها عندما تبدأ بالكلام.

أروع ما قد يكون أن تشعر بالحب، ولكن الأجمل أن يشعر بك من تحب.

أجمل كلام جميل عن بداية شهر جديد للحبيب، لا تحاول البحث عن حلم خذلك.. وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد.

الحياة صفحات وأنت أجمل صفحة فيها، فيستحيل أن أطويها أو أرميها.

إذا غابت الشمس اْخد مكانها القمر، لكن إذا غابت حبيبتي لا يأخذ مكانها بشر. امنح عمرك لإحساسٍ صادق وقلب يحتويك.

بداية شهر جديد أحبك

مع بداية شهر جديد، أود أن أهنئكم في بداية الشهر الجديد، أحبك كثيراً يا حبيبي.

بداية شهر جديد أحبك هو نبدأ شهرًا رائعًا مرة أخرى لأنك كنت في رحلة طويلة.

حبيبي الغالي وعمري، بدأ شهر جديد في حضورك ، وكل هذه الأيام صارت أيام مليئة بالحب والحنان والرفاهية ، أحب أن أشعر بالأمان بجوارك وأعيش كل اللحظات والتفاصيل.

مع بداية شهر جديد أيامي الجميلة سنبدأ الشهر الجديد بكل التفاصيل الجيدة والسيئة ، سنبدأ في كتابة أجمل اللحظات بمزيد من الضحك ودموع الفرح ، بعيدًا عن الروتين وكآبه.

حبيبي وعمري اللي أحبه شهر جديد يكتب قصة حبنا الوليدة شهر جديد يروي أناقة الصداقة بيننا شهر جديد أحصل عليه صورة كاملة لأعيش مع ألحان صوتك وغناء العصافير .

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بدأ شهر جديد في حضورك يا غالي، وقد أصبحت أيّامي تملؤها الحُبّ والرقّة والرخاء، أحب شعور الأمان بجانبك وعيش كافّة اللحظات والتفاصيل معًا.

عزيزي وجميل أيّامي، سنبدأ شهر جديد معًا بكافّة التفاصيل الجميلة والسيّئة، سنبدأ نسطر لحظات أجمل بضحكات ودموع الفرح الكبيرة، بعيدًا عن الروتين وكآبته.

عمري، حبيبي الذي أحب، شهر جديد يكتب حكاية حُبنا الوليدة، شهر جديد يحكي أناقة الود بيننا، شهر جديد أستقبله بكامل الرغبة لأعيش على أنغام صوتك والعصافير المغردة.

مع بداية شهر جديد وملىء بالحب، أحببت أن أهنّئك يا عزيزي احتفاءً بوجودك الذي لا يملّ، أنتَ الصاحب والسند في كل خطوة من خطى الحياة، أحبّك جدًّا.

حبيبي وعمري وإن طال الزمان يبقى الأول والأبدي في قلبي، نبدأ شهر جميل معًا من جديد، يبتدئ العمر المثالي منذ أنْ بقيت الصاحب في الطريق الطويل.

دعاء عن بداية شهر جديد