البوابة - كلام مؤثر عن الأم المتوفية في عيد الأم، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، تعتبر الأُم هي الحُضن الدافئ الحنون الذي مهما كبر الشخص في العمرِ يظلّ محتاجاً إلى حضنها، فهي نعمة لا تُقدّر.

كلام مؤثر عن الأم المتوفية في عيد الأم

رحم الله ذلك الوجه الجميل الذي تستضاء به الأرض، رحم الله قلبك يا أمي الغالية وعيدك بجوار الرحمن أجمل يا أغلى ما ملكت.

أمي الغالية لم تغيبي عني، صوتك في أذني، وبسمتك تبقى في عيني كل يوم أعيش معك، أراقب مكان جلوسك انتظر رائحتك ورؤيتك، جعل الله الفردوس مثواك، وعيدك في الجنة أجمل يا أمي.

كلام مؤثر عن الأم المتوفية في عيد الأم، تلك الروح التي كنت احتفل بوجودها في هذا اليوم المميز قد رحلت منذ زمن، ولا زال يهلكني الحنين لملامحها.

اللهم يا رب نور قبر أمي واغمرها برحمتك يا أرحم الراحمين.

نامي بهدوء يا أمي عند ربٍ رحيم في روضات الجنة، وأنا يا أمي الغالية لن أنساكِ من الدعاء، سأحدثُ الله عنكِ في سجودي وقيامي، ولن أنساكِ من الدعاء في كل يوم وفي عيد الأم أيضاً، سأهنئكِ وأدعو لكِ، نامي بهدوء يا أمي فأنا بجانبكِ كل يوم.

في الجنة سوف أحتضن أمي وسأتمتم على مسامعها أن الحياة كانت لا تطاق بعدها، عيدك رحمة من الرحمن يا أمي الغالية.

كل عيد أم وأنتِ في جنات النعيم، الرحمة لكِ يا أغلى من فقد قلبي.

وها قد أتى عيد الأم 2023 وأنتِ يا أمي في قبركِ، وليس بيني وبينكِ سوى الدعاء.

في عيد الأم يا أمي، سأهديك دعوات خالصة لكِ، اللهم امطر على قبر امي واجعل لها في كل قطرة راحه ورحمه ومغفره عيدك يا امي نور لقبرك.

بوستات عيد الأم المتوفية 2023

من أجمل بوستات عيد الأم المتوفية 2023 أشعل شموع عيد الأم 2023 السعيد، واشعر بأن أنفاسك ترافقني، حتى بعد رحيلك، لا اشعر بأنكِ بعيدة بل مازالت قريبة مني، لذلك أحتفل معك بعيد الأم وكأن وجودك حقيقة في حياتي.

أمي حبيبتي لم أتخيل ابداً أني أقوم بكتابة بوستات عيد الأم بعد رحيلك عن عالمي، الحياة مؤلمة جدا بدونك.

أمي كل عام وأنتِ بألف خير "عيدك في الجنة أحلى.

أنتِ بعيدة عني أفقد كل السعادة والفرحة، ولكني لا أنسى أن أهنئك بعيد الدائم في قلبي، فإذا رحلتي عني فروحك تحوم حولي وترافقني.

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ولنا فى الآخرة لقاء يا أمى، رحمك الله يا امي وغفر لك واسكنك الفردوس الأعلى من الجنه اللهم آمين يارب العالمين ويرحم جميع موتي المسلمين أجمعين.

لا أعلم أهي أمي من فارقت الحياه أم أن الحياه بأكملها فارقتني منذ أن رحلت أمي لم أعد أدرك من الحياه سوى أسمها.

تموت البيوت بموت الأم وتقل بركة البيت بموت الأم، وتظلم البيوت بموت الأم، هذه الجمل لا يفهمها إلا من فقد أمه الله يرحمك يا جنتي.

عندما تموت الأم تنتهي العائلة.. الله يرحمك.

بعد وفاة أمي أنظر لجميع الأمهات نظرة حب عظيمة كما أني أود إخبار العالم، أن الأم الأمان الوحيد.

كل شيء قابل للرجوع الاّ عودتك يا أمي وهذه الحقيقة تمزّق قلبي كل ليلة، ربي اجعلها في أعلى منازل جنتك.

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‏فقدان الأم أوالأب هو الموت وأنت على قيد الحياة برائحة الجنة أيقظني وبحضن والدي أجمعني إن غفت عيني يومًا بإذنك الله.

لازلت اتذكر ذاك اليوم عندما ذهبتي رحل قلبي معك رحل حبي وشغفي للحياة برحيلك امي انطفى النور بدنيتي وانعدمت رغبتي بكل لذاتها رحمك الله يـ أمي وجمعني بك في مستقر رحمة وجعل قبرك نورًا وضياء.

يارب ارحم أمي وقطعة من قلبي كما كانت رحيمة علينا واغفر لها واكرم نُزلها كما كانت كريمة معنا واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يارب العالمين.

اللهم قبراً بجوار قبر أمي ... لِكل شخص عابر مرّ من هُنا: كن كالغيث تروي قبر أمي بدعائك، اللهم ارحم امي واجمعني بها على منابر من نور.

يارب امطر على قبور موتانا ببرد عفوك وكرم مغفرتك وجود إحسانك ربي أنت اعلم بهم وارحم بهم منا ترا مكانهم وتعلم حالهم فأرحمهم برحمة من عندك ونور قبورهم واجعلهم في عليين.

اللهُم ارحم كل ميت إنقطع عمّله وبات وحيداً تحت التراب، اللهُم برد تربتهم وأنسّ وحشتهم وأغفر ذنوبهم وأجعل الفردوس دارهم.

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