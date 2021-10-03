سرطان الثدي عبارة عن سرطان يتشكل في خلايا الثديين، ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. قد يصيب سرطان الثدي كلًّا من الرجال والنساء، إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء.

إن الكشف المبكر لسرطان الثدى من أهم الخطوات التى تساعد على علاجه، ونسبة الشفاء منه قد تصل إلى 100% فى بعض الحالات.

كلمات أمل لمرضى سرطان الثدي

المرض يرافقه الصبر، والحياة يرافقها أمل، ومركز السرطان شعاع يضيء حياة مرضى السرطان.

كن غيمة أمل تهطل على مرضى السرطان أملا يضمد مشاعرهم المنهكة، أشياء بسيطة لانلقي لها بالا قد تحول الألم إلى أمل.

لأصحاب أجمل إبتسامة وأعظم مكافحي اللهم اشف مرضى السرطان اللهم الطف بهم اللهم اشفهم شفاءًا لا يغادر سقما الله يحفظنا واياكم من كل مكروه. الإرادة، الصبر، القوة، الأمل، المواجهة، الإيمان كلمات يحتاج أن يؤمن بها مريض السرطان لينتصر في معركته الطويلة مع المرض.

الله يشفي مرضى السرطان ويملي قلوبهم امل وقوه ويرحم كل غالي اشقاه هالمرض.

متى يأكل السرطان السرطان فينتهي المرض شفى الله مرضى السرطان وأعانهم الله.

يارب هون الكيماوي على مرضى السرطان ،وفرحنا بشفائهم وعافيتهم واعطهم أمل وأمل وأمل.

ازرعو شجرة أمل في قلوبهم ليسوا مرضى السرطان بل محاربيه، أجر وشفاء لهم يالله.

يعطوني أمل للحياه ،تفاؤل يخليني أعيش زي الورده مبتهجه.

كلما أفقد إلهامي في الحياة أزور قسم مرضى السرطان ،يمنحنوني أمل أكثر مما أمنحهم المكان موجع و لكن حبي يدفعني لهناك كثيرًا،تمنيت أن أملك مصباح علاء الدين ﻷنتشل السرطان منهم ولكن دعائي لرب العالمين سيحفظهم.

شكرًا لكل حرف أمل وكل نبرة قوة أدام الله عليك وعلينا القوة والصحة "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون".

كلمات محفزة لمرضى السرطان

شجعان ومحاربي السرطان هم من يرسموا لنا طريق الأمل ما أبسط أوجاعنا أمام أوجاعهم اللهم اشفي من يتألم مرضا و يبكي وجعا اللهم اشفي مرضى السرطان.

يوم جديد لأجل "اسم المريض" و لأجل مرضى السرطان لن أقف حتى يقف اليأس جميعكم تستحقون حياة بها أمل.

عندما تزرع بذرة أمل، فإنك أنت من يزهر.

عند رؤية مرضى السرطان أو زيارتهم، لا بد من قول العبارات الإيجابية لهم من دعاء وكلمات ترفع من معنوياتهم وتعطيهم الأمل بالشفاء، مع ضرورة تجنب ذكر القصص المأساوية أمامهم فيما يتعلق بمرضهم، و تجنب ذكر ما يسبب لهم الضيق والحزن أو قول ما يفقدهم الأمل بالشفاء. محاربين السرطان لايطلق عليهم مرضى,إنما يطلق عليهم الشجعان الاقوياء المؤمنون بقدر الله الذين يصنعون في اجسادهم الامل لكي يتغلبون على السرطان.

اللهم إشفي محاربين السرطان واجعلةتطهيرا لاجسادهم ومحي ذنوبهم وإفرحنا بشفائهم ياحي ياقيوم.

بتحديكم بصبركم بقوة عزيمتكم، مرضى السرطان انتم من يرسم لنا طريق الأمل.

ويبقي الامل والإبتسامة رغم الالم اللهم اشفى مرضى السرطان.

لاتدعمون مرضى لم تروهم قط بالماده بل ادعموهم بالمعنى والابتسامه.

انتو الي بتدونا امل فدنيا مش احنا والله انتو ملايكه الارض.

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