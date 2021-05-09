كلمات تهنئة في عيد الفطر

قدوم عيد الفطر المبارك 2021 على الأبواب، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر في أول يوم من أيام شهر شوال، ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر رمضان الكريم، ويحرم صيام أول أيام العيد، ويتبادل المسلمون فيه مسجات تهنئة عيد الفطر 2021، ويقومون بزيارة الأقارب والجيران والأصدقاء.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2021

تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.

أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر.

خالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال.

هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول.

اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً، وتقبل الله منا ومنكم طاعته.

اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.

تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،

لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

أجمل رسائل تهنئة في عيد الفطر 2021

عبارات تهنئة في عيد الفطر...أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد.

عبارات تهنئة في عيد الفطر...قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط.

عبارات تهنئة في عيد الفطر...في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

عبارات تهنئة في عيد الفطر...لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وألطفهم جمل أنتقي أحرفي بكل أتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لمن تثنت له الجمل طربا لقدومها إليه كل عام وأنتم بخير .

عبارات تهنئة في عيد الفطر... كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم وعن النار أبعد.

عبارات تهنئة في عيد الفطر... العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير .

عبارات تهنئة في عيد الفطر... مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير .

شعبان شهر وراح ورمضان بالعطر فواح يجعل عيدك أفراح وهمومك تنزاح .

يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود .

أسأل من أعد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد .

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه .

يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير .

أرق تحية وأحلي كلام وأطيب أماني وأزكي سلام وأجمل التهاني بالعيد يا أحلي ملاك .

قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه .

بكل أنواع العطور وألوان الزهور وأصوات الطيور كل عام وأنتم بخير .

حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم من العايدين واسعد ناس بأعياده .

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع .

قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس .

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ماتدري عيد مبارك من بدري .

تهنئة من الوريدإلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .

للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود وكل عام وأنت بقلبي موجود .

لكي وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها كل عام وأنتي بخير يا أجمل حورية .

قبل تنشغل الخطوط و الشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط .

يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايم سعيد .

اسأل من اعد العيد وطوى الشهر الفقيد

عبارات تهنئة في عيد الفطر... يمدكم بعمر مديد ويجعل حياتكم عيد سعيد .

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

أجمل بوستات تهنئة في عيد الفطر المبارك 2021

في عيد الفطر يتبادل المسلمون اجمل بوستات عيد الفطر 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتس آب لتهنئة الأحباب والأصدقاء.. حيث إن هذه المنشورات تعد من مظاهر الاحتفال عند رواد السوشيال ميديا المسلمين.

أجمل بوستات تهنئة في عيد الفطر المبارك 2021

أسأل من أهل الهلال وأرسى الجمـال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.

أمانينا تسبق تهانينا والفرحة عمت علينا ونورت ليالينا ومبارك العيد عليكم وعلينا.

انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.

بارك الله لكم في اعمالكم واعماركم… واعادكم على امثاله.

باقة من الورد بقدوم العيد، معطرة بالعود لك، كرم.

بالعود والبخور…برشات العطور… بأسمى آيات السرور نبارك لك بعيد الفطر السعيد.

بالعيد اهنيك وبسأل ربنا يخليك ويرزقك كل ما تتمنى، كل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021