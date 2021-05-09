كلمات تهنئة في عيد الفطر

قدوم عيد الفطر المبارك 2021 على الأبواب، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر في أول يوم من أيام شهر شوال، ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر رمضان الكريم، ويحرم صيام أول أيام العيد، ويتبادل المسلمون فيه مسجات تهنئة عيد الفطر 2021، ويقومون بزيارة الأقارب والجيران والأصدقاء.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2021
- تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.
- أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر.
- خالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.
- أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال.
- هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول.
- اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً، وتقبل الله منا ومنكم طاعته.
- اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.
- تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.
- كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.
- كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.
- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.
- العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.
- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.
- الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.
- عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،
- لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.
- أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.
- جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
- أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.
- هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
- إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.
- أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.
أجمل رسائل تهنئة في عيد الفطر 2021
- عبارات تهنئة في عيد الفطر...أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد.
- عبارات تهنئة في عيد الفطر...قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط.
- عبارات تهنئة في عيد الفطر...في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
- عبارات تهنئة في عيد الفطر...لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وألطفهم جمل أنتقي أحرفي بكل أتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لمن تثنت له الجمل طربا لقدومها إليه كل عام وأنتم بخير .
- عبارات تهنئة في عيد الفطر... كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم وعن النار أبعد.
- عبارات تهنئة في عيد الفطر... العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير .
- عبارات تهنئة في عيد الفطر... مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير .
- شعبان شهر وراح ورمضان بالعطر فواح يجعل عيدك أفراح وهمومك تنزاح .
- يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود .
- أسأل من أعد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد .
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه .
- يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير .
- أرق تحية وأحلي كلام وأطيب أماني وأزكي سلام وأجمل التهاني بالعيد يا أحلي ملاك .
- قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه .
- بكل أنواع العطور وألوان الزهور وأصوات الطيور كل عام وأنتم بخير .
- حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم من العايدين واسعد ناس بأعياده .
- كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع .
- قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس .
- مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ماتدري عيد مبارك من بدري .
- تهنئة من الوريدإلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .
- للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود وكل عام وأنت بقلبي موجود .
- لكي وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها كل عام وأنتي بخير يا أجمل حورية .
- قبل تنشغل الخطوط و الشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط .
- يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايم سعيد .
- اسأل من اعد العيد وطوى الشهر الفقيد
- عبارات تهنئة في عيد الفطر... يمدكم بعمر مديد ويجعل حياتكم عيد سعيد .
- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير
- في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك
- احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات
- مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري
- أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير
أجمل بوستات تهنئة في عيد الفطر المبارك 2021
في عيد الفطر يتبادل المسلمون اجمل بوستات عيد الفطر 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتس آب لتهنئة الأحباب والأصدقاء.. حيث إن هذه المنشورات تعد من مظاهر الاحتفال عند رواد السوشيال ميديا المسلمين.
أجمل بوستات تهنئة في عيد الفطر المبارك 2021
- أسأل من أهل الهلال وأرسى الجمـال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.
- أمانينا تسبق تهانينا والفرحة عمت علينا ونورت ليالينا ومبارك العيد عليكم وعلينا.
- انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.
- بارك الله لكم في اعمالكم واعماركم… واعادكم على امثاله.
- باقة من الورد بقدوم العيد، معطرة بالعود لك، كرم.
- بالعود والبخور…برشات العطور… بأسمى آيات السرور نبارك لك بعيد الفطر السعيد.
- بالعيد اهنيك وبسأل ربنا يخليك ويرزقك كل ما تتمنى، كل عام وأنت بخير.
عبارات تهنئة مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021
- كل سنة و حبيبتي بخير، يا أجمل ما في الكون ، يا أم قلب حنون ، يا أجمل ما شافت العيون.
- كل سنة و أختي السند ، كل سنة و انتي اليد التي أمسك بها في كل الأوقات ، و تسامحني على كل شيء جاي أو فات.
- كل عام و انتي طيبة و في صحة و سعادة و هنا.
- كل عيد و أنت العيد و حبك ماشي جوا الوريد ، و هفضل دائما أعشقك في كل المواعيد.
- عيد سعيد و عمر مديد و لبس جديد و فرحة تقرب كل شيء بعيد.
- بسابق كل الناس و أقولك انتي صديقي اللي احطها فوق الرأس.
- قبل زحمة العيد و الكل سعيد أقولك كل سنة و أنتى طيبة و دائما و انا معاكي بينكتب ليا عمر جديد.
- كل عام و أصدقائي الاعزاء بخير وسعادة و أعادة الله عليكم بالخير و السعادة
- كل سنة و أنتم في أفضل حال اقدم لكم أجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
- كيف أهنئكم بالعيد و أنتم اجمل عيد ليا ، أنا لما بشوفك بتفرح عنيا ، يا أجمل هدية ربنا أهداها ليا
- عيد سعيد و عمر مديد و فرحة تقرب كل شخص بعيد
- أرسل باقة مليانة ورود ، دائما معايا في كل الوعود ، و أنا مع بعض بتحدي أي ظروف ، و نبني بين مشاكلنا سدود
- يسعدني أن اتقدّم إليكم بأحرّ التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير.
- بعيد الفطر اتقدم بباقة ورد من حديقة قلبى انثرها بين كفيك وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر.
- باقي أياملاويطل علينا عيد الفطر السعيد فكل عيد فطر وأنت حبي الاول والاخير كل عام وأنت عشقي وهواي كل عام وانت حبيبي.
- بمناسبة عيد الفطر المبارك اقول يا حمامة روحي وخبريه ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه وأقوله كل عيد وإنت سعيد.
- في عيد الفطر اقدم لك أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.
- ياللى عن عينى بعيد وفي قلبي عايش أكيد كل عيد فطر وانت أجمل وأسعد حبيب.
- لاإنس ولاجان.. ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالولك عيدك مبارك
- كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير
- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد
- آسف..كل الناس أعطيهم إيدي وخدي إلا أنت! أحضنك وأبوسك وأقولك عيدك مبارك
- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود
- التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد
- أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير
- احلى ما فى العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية عيدك مبارك
- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد.
- في زحام الأعوام .. يمضي عام تلو عام .. وفي كل عام حقائق وأحلام .. وحلمي أن أراك بخير في كل عام .. عيد فطر مبارك
- إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي إليك
- أرسل مسج قبل كل البش أعايده كل عام وأنت بخير.
- بكل حبى ومن جوا قلبى عيد فطر سعيد على كل اخواتى وكل عام وانتم بخير.
- أخواتي كل عام وأنتم أجمل هدية من الرحمن أهديت لقلبي عيد فطر سعيد عليكم.
- كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اللهم اعده علي اخواتي واسرتي بالخير واليمن والبركات.
- كل عيد وأنا أحبك أكثر من العيد السابق على مرور الوقت من غير تحديد عيدي معك ماهو محدد بالأيام في كل يوم أواجهك يعتبر عيد كل عام وانت بخير ياروح القلب.
- تبيني احبك مثلهم ونعيش فرحة عيدهم ولا ودك حبنا يرتقي عن حبهم انت عيدي كل يوم ولا يغرك كذبهم عيد فطر سعيد ينعاد عليكم بالصحه والعافيه حبيبي.
- كل عام وانت يا حبيبي بخير كل عام وانت وحدك بقلبي كل عام ورغم بعدك انت وحدك اللي ببالي كل عام وجرحك لي يوجعني وكل عام وبيتك عامر بأهله والله يديم عليكم السعاده بكل عيد.
- لازم اعيد عليك قبل ما اعيد على اي احد من البشر عيدك مبارك حبيبي اعشقك.
- بص للقمر البعيد وقوله جاه العيد وبعد رمضان بقيت إنسان جديد.
- قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف.
- ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد لكن هقولك شىء واحد أنت سعادة كل عيد.
- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.
- تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وأنتم بخير.
- كل سنة و أخويا حبيبي طيب ، و ربنا يرضى عنك و دائما في أعلى مكانة، و تحقق كل أحلامك.
- اخي الحبيب الذي دائما أجده في كل وقت، لم يتركني قد، كل سنة و انت الروح التي تسكن روحي ، يارب أشوفك دائما بخير
- حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وأنت بخير.
- سطري له من رسايل العيد وشوقيه .. وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه.
- الآن ولأول مرة حصريا على شاشة تليفونك وقبل الناس أقول لك: عيد فطر مبارك يا أعز الناس.
- كل عيد والخير دربك وممشاك .. والبسمة دوم ما تفارق شفاك .. وجنة ربي هي سكناك.
- العيد ما العيد وما ادراك ما العيد نلبس فيه الجديد وناكل فيه اللذيذ عسى الله يعودوا من جديد.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.
- أحلى تهنئة بعيد الفطر لأحلى ناس كل عام و أنتم بألف خير تقبل الله منّا و منكم صالح الأعمال و الطاعات.
- ياللى عن عينى بعيد وفي قلبي عايش أكيد كل عام وانت فى أسعد و أجمل عيد عيد فطر مبارك.
- بأحلى وأرق العبارات بأجل الكلمات والأمنيات أبلغكم خالص التحيات بقدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية بالخير والصحة والسعادة.
- حبيبي وزوجي وروحي وحياتي في هذا اليوم أقول لك كل عام وانت في حياتي تنير روحي.
- زوجتي الغالية وأغلي شخص في حياتي كل عام وأنتي بداخل قلبي وفي عيون روحي.
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