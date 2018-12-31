أجمل رسائل رأس السّنة الجديدة 2019

في كلّ سنة نستقبل عاماً جديداً بفرح وسعادة وحب ننتظرها بفارغ الصبر لكي نحتفل بها ونهنئ بعضنا البعض، ونودّع سنةً ماضيةً على أمل أن تكون أفضل من التي مَضت، وتكون مليئةً بالخيرات، وتتحقّق فيها كلّ الأمنيات، إليكم في هذا المقال أجمل رسائل رأس السّنة الجديدة إهداءً لجميع الأصدقاء والأقارب والأحباب:

- أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك .. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

- تمر الأيّام والشهـور لنبدأ سنة جديدة، ونطـوي سنـة مرّت بكل ما فيها وبكل ذكرياتها.

- كل عـام وحـبّـك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول في حياتـي وقلبي وعيني .. لستُ أول المهنئين لكنني أرقّهم كلمة .. وأصدقهم مشاعر .. وألطفهم عبارة .. أنتقي أحرفي بكل إتقان .. ليس لأني مُبدع الكلمة!! بل لأنّني سأوجّهها لمن يستحقها {كل عام وأنتَ بخير}.

- في كل عام ننتهي من سنة ونحن تختلف مشاعرنا وأحاسيسنا .. فقد مرّت السنة بالعديد من الذّكريات المؤلمة والجميلة، والتي كان لها الأثر الكبير في نفوسنا، ولا يَسَعُنا عند نهاية كلّ عام سوى أن نتمنّى لأنفسنا ولمن نحب .. سنةً مليئة بالأفراح.

- مرّت سنة وجت سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ في كل آن وحين .. وكل عام وإنت بخير .. يارب آمين.

- يا حظّك يا بختك مين قدّك .. أنا بقولك "كل عام وأنت بخير". أتمنى لك سنة سعيدة .. وعسى عامك سعادة وحب.

- لا تحزن على الأمس فهو لن يَعود .. ولا تأسف على اليوم فهو راحل .. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد .. وكل عام وأنتَ بخير .. مرّت سنين وسنة جديدة بتمر وإحنا الله يعين .. يدمينا فراقكم المُر.

- سنة وراء سنة وحبّي لك يزيد، وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد. اليوم أحبك .. وبكرا أعشقك .. وبعده أموت فيك .. والسنة الجديدة مِن غيرك ما أقدر أعيشها.

- فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني .. لكن تردّدت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

- عاهدتُ ربي كل ما تمر سنة أحبك .. أزيد وأشتاقلك أكثر .. وأتمنالك أجمل سنة.

- نصيحة مُحب .. شوف نفسك هالسنة وحاسبها .. وشوف غلطاتك وعدّلها .. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

- لو جرحنا وانجرحنا .. خلنا ننسى أو نتناسى .. المهم نبدأ سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

- تبدأ سنة جديدة وما نبي رسائل قديمة .. نبي كل شيء جديد .. نتفاءل فيه بسنة سعيدة.

- يا أغلى البشر والأحباب .. سنة جديدة عالأبواب .. ودمعي والله على حد الأهداب، قرّرت أنسى العتاب .. بلا ذنب وبلا أسباب .. وأهديك أحلى المسجات .. وأتمنى مِنك أسمع الجواب.

- بلا بداية يبدأ العام الجديد منذ البداية وكأنّ النهاية خاتمة الحكاية.

- بلا نهاية ينتهي الوقت السابق؛ حيث يمكن أن يكون وقت بداية أو وقت نهاية حسب الرواية التي قد تبدأ من كلّ الزوايا لتنتهي قبل أن تبدأ البداية.

- يا كل الناس والأحباب والخلان والأصحاب .. دعونا نبدأ سنة جديدة ونمسح الدمع من الأهداب.

- سنة راحت وسنة جت وأنتَ مثل ما أنت على فراقي ما قدرت.

- راحت سنة بكلّ ما فيها بأحزانها وأمانيها وجت سنة جديدة .. أتمنى فيها ربي يحقق أمانينا.

- قاربت السنة على نهايتها وتبتدي سنة جديدة .. بنرسي خطاوينا على موانيها .. ونتمنى كل الحب تعطينا.

- بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة .. يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

- سنة جديدة على الأبواب وحبّك بقلبي لسه ما مات .. مَصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

- مرّت سنين من عمري أجملها يوم شفتك بعيني وبكرا بتمر سنة جديدة أتمنى تروي ظمئي بعز صيفي.

- يكفيني رجوعك لي .. أثبت لي طيب أصلك وبضحي بلّي راح وبالروح من أجلك .. وببتدي معاك سنة جديدة.

- يا طيور السلام مرّي عليهم .. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

- البقية في حياتك .. ننعي لك السنة القديمة .. أعاننا الله جميعاً .. بالصبر والسلوان. كل سنة تمر لا جديد، وهالسنة ما أدري ويش يصير، لكن الأهم إنك عني مو بعيد وحبّك يسري في قلبي مِن وريد لوريد.

- فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني، لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.

- لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد .. وكل عام وأنت بخير.

- أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك.

- مرّت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ وأمين.

- كل عـام وحبّك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

- راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها .. لكن أكيد إنتَ أغلى وأحلى ما فيها.

- للغاليين بس .. اللي أحبهم ويحبوني .. كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.

- أنا وقلبي فدى عيونك تعودت على فنونك، وما أبي سنة جديدة من دونك .. أبي أعيش روعة جنونك.

- أقدم لك عيدية اعتبره هدية .. برأس السنة الميلادية .. بوسة لأحلى خدود وردية.

- شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدّلها، وابدأ السنة الجديدة بنفس حلوة وبريئة.

- عاهدت ربّي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.

- لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول سنة سعيدة يا أغلى البشر.

- أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس .. كل عام وأنتَ أسعد الناس.

- أبعث مع كل طير من قلب كلّه خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.

- في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك وبالسنة الجديدة هنيتك.

- أتحدى العالم وأنا معاك وأقول للبشر بأعلى صوت، أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

- يا طيور السلام مرّي عليهم وبالعام الجديد هنيهم وخبّريهم أني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقّق أمانيهم.

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