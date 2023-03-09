البوابة - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023، الذي سيبدأ يوم 23 من مارس المقبل، وهو الشهر الذي ينتظره المسلمون حول العالم نظرًا لمكانته الدينية الكبيرة، شهر رمضان هو شهر الصيام، الخير والبركة والقيام عند المسلمين، وفيما يلي كلمات عن اقتراب شهر رمضان:

كلمات عن اقتراب شهر رمضان

ها قد اقترب شهر رمضان شهر الرحمة والغفران وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بألف خير.

اللهم هؤلاء أحبّتي بارك لهم في شعبان وبلّغهم رمضان يا رب.

الله يزيد هالوجه المنوّر نور، ويعطيه من حلا الحور، ويبلغه شهر رمضان وهو مسرور.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنّيك بقدوم رمضان وأيامه.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كارت يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر.

عسى رمضانك مبارك، وكلّ لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.

أبعث سلامي مع الطير، وأسبق الكل والغير وأقول لك: كل شهر رمضان وأنت بألف خير.

يهلّ شهر رمضان يا غالي وأنا أهنّيك بقدومه، عساك يا طيب بخير وصحة وعافية تصومه.

إليك أجمل باقة أزهار وورود، وسلّة وعود وبخور، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان عليك يعود.

يسعدك ربي يا سيد الكل، وكل شهر رمضان بالفرحة يطل، وتهنئة خاصّة لك قبل الجميع.

أجمل كلمات عن اقتراب شهر رمضان ، أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

يا رب يا كريم يا رحمن يا منّان، بلغ القارئ رمضان، واجعله يزهى حسناً وسط الجنان.

بريحة العطر والمسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، تهاني لكم من قلب ودود.

بشعور ملؤه الحب أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنت بخير.

بنسيم الرحمة، وعبير المغفرة، وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.

اللّهم بلّغنا رمضان، وأعنّا على الصّيام والقيام وقراءة القرآن.

الله يتقبّل صيامك وقيامك، ومبارك عليك الشهر، ويعود عليك بالصّحة والسعادة والعمر المديد إن شاء الله.

كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل رمضان، كل عام وأنت بألف خير.

في قلبي حطّيتك، وبالتّهاني خصّيتك، وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنّيتك.

رفع الله قدرك، وفرّج همّك، وبلّغك شهر رمضان الذي أحبّه ربّك، ودمت لمن أَحَبَّك.

نفسي أشوفك تحت ظلّ عرش الرحمن يوم القيامة.

كل ورود الرّبيع، وثلوج الشّتاء، وعصافيرالدنيا تُغرّد لتُهنّيك بقرب رمضان.

اللّهم بلّغنا رمضان، واجعلنا نختم القرآن، واهدنا لبَرّ الأمان، يا الله يا رحمن.

أجمل التّهاني وأحلى الأماني نزفّها بحلول رمضان لكل صايم في عامه الأول والثّاني، اللّهم تمّم علينا شعبان، وبلّغنا رمضان، وأسكنّا الجنان.

أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك، رمضان يا كريم.

في أيامي لا تفوت صيام، ولا تهجر القرآن.

يا شهر قدومك خير، وكلّنا دونك غير، نسأل الله يكتبنا من أهل الخير.

اليوم عندنا عيد بقدومك يا رمضان الخير، صفحة من حياتنا تبدأمن جديد.

يا رمضان هلّ هلالك، والكل متشوّق وصالك، ويبتغي رضا الخالق، وينجومن نار خازنها مالك.

اكتمل شهر شعبان، كتب الله لك الغفران، وبَيَّضَ وجهك بالإيمان.

أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يُبلّغك رمضان وأنت في أحسن حال.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينه وطمانية المؤمنين وبلغك شهر الصائمين .

يا دانة في البحور، يا زهرة بين الزّهور، أهنّيك بقرب رمضان زينة الشهور.

نَوروا المصابيح، وأشعلوا البخور، رمضان على الطريق، ألف مبروك.

بقي أيام معدودة وتُطوى صفحة من الزّمان ويبدأ شهر رمضان.

أُبارك لك بشهرالصّوم قبل ما يعلن قدومه، عسى خيره عليك يدوم وعسى تؤجر على صومه.

الله ينوّر قلبك بالقرآن، ويجمعني بك في ظلّ الرّحمن، ويبلّغنا معاً بركة شعبان، وعتق رمضان، وغفران الكريم المَنَّان، وأن يجمعنا في دار الجنان.

رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا، أهلاً قدمت ومرحباً، سُقنا إليك حنيناً، رمضان ليتك دائم فيك الثّواب جنيناً لكي نفوز بجنّة هبة الكريم إلينا.

صور عن رمضان 2023

عبارات اللهم بلغنا رمضان 2023

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا صيام رمضان، وأن ترفع عنا الوباء والحزن، وأن تجعل رمضان شهر خير علينا جميعا، وأن تغفر لنا خطايانا إنك أنت الكريم.

يا الله يا أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين، نسأل أن تبلغنا رمضان ونحن بأفضل حال، وأتم علينا وترضى عنا، إنك رحيم بنا.

اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأنت أعلم بنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وأن تمن علينا بالصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير.

كلام عن رمضان

أجمل كلام عن رمضان هو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، شهر رجب أيام توريقها، شعبان أيام تفريعها، أما شهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها.

أرسل سلامي مع الطير وأسبق الغير وأقولك كل رمضان وأنت بألف خير.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر.

شهر رمضان المبارك قادم لذلك اغتمنه بالدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن وعام سعيد عليك.

أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2023

عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023