البوابة - يصادف عيد الفصح المجيد يوم الأحد 14 نيسان/أبريل 2023، ويعلن يوم عطلة رسمية في أغلب البلدان التي يتواجد بها جاليات مسيحية، وعيد الفصح أو ما يسمى عيد القيامة من أعظم الأعياد المسيحية وهو يمثل ذكرى قيامة المسيح من قبره بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مبين في العهد الجديد.

كلمات عن عيد الفصح

فيما يلي أجمل كلمات عن عيد الفصح 2023:

كل عام وأنتم بألف خير.

قبل كل الناس حبيت أهنئ الأحباب بعيد قيامة مفرح ليهم هي قيامة أبوهم السماوي.

افرحي يا كنيسة المسيح عريسك قام وفرح قلبك يا عروسة يا غالية، عيد سعيد وقيامة جديدة يا شعب المسيح.

كل عام وأنتم بخير عيد قيامة مجيد.

النهاردة الأحد قام رب المجد وفرح القلوب، عيد قيامة مجيد يا حبيب المسيح.

يوم الأحد قالوا النهاردة ليلة عيد قيامة الفادي، قلت أعيد على الناس الحلوين ونقولهم عيد قيامة مجيد واخدموا المسيح.

صحيت النهاردة قالوا العيد فرحت وقلت أصبح وأعيد على الغاليين وأقول لهم المسيح قام وإحنا لسا نائمين، عيد قيامة مجيد.

أحلى شيء في عيد الفصح 2023 تكون سعيد وتجيلك رسالة من شخص محبوب تقولك افرح بالعيد مع المسيح فاديك، اخرستوس انيستى، اليثوس انيسى المسيح قام يا أحباب.

باقة ورد وأشواق من القلب تهنئ الأحباب بعيد قيامة رب الأرباب.

قبل الكل، قبل ما أجراس القيامة ترن قولت قول للكل الفادي قام وترك القبر، وانتصر على الموت اخرستوس انيستى، اليثوس انيستى.

المسيح قام وترك لنا الكفن وقبر القيامة تذكار، كل عام وأنتم بخير يا شعب المسيح الحي.

يا طيور العذراء زوريهم وبكأس الخلاص اسقيهم وبعيد القيامة هنيهم، هذه أفضل كلمات عن عيد الفصح.

قمنا من نومنا مشتاقين قلنا نصبح على الغاليين ونقوللهم كل سنة وأنتم طيبين.

قبل رن الأجراس وقبل بدأ القداس جيت أهنئ أغلى الناس وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.

من أجمل كلمات عن عيد الفصح، يا عسل حبيت أهنيك وأدعي ربي يخليك وفي العيد يرضيك وينور بالفرح لياليك.

لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا نقوللهم كل سنة وأنتم طيبين.

بالورد والعبير، بأعياد الفصح والتبشير، بكل احترام وتقدير كل عام وأنت بألف ألف خير.

كل عام بعد عام عم نسمع أحلى الكلام واليوم الكلمة الحلوة المسيح قام، حقاً قام.

الصليب بقوته يحميك، يسوع بقلبه يخبيك، والرب بقيامته يهنيك.

الشمس ترسل حباً ذهبياً، والقمر يرسل حباً فضياً، أما يسوع المسيح بقيامته يرسل لك حباً أبدياً.

عبارات عن عيد الفصح 2023