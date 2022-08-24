كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2022، هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال، يعتبر يوم المرأة الإمراتية هو كل شيء عن قوة وثقة النساء في الإمارات العربية المتحدة ومع اقتراب يوم 28 أغسطس وهو يوم الاحتفال بالمرأة الإماراتية فمن الطبيعي أن يدور هذا اليوم حول المرأة الإماراتية وأجمل العبارات والكلمات عنها.

ويتم الاحتفال في يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام في سنة 1975، واستطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق الكثير من النجاحات والإبداعات التي حافظت عليها الأمة في حوليات التاريخ.

وفي يوم المرأة الإماراتية لا يمكن أن نجد كلمات قادرة على إنصاف المرأة الإماراتية، وتقدير المشاعر التي نكنها بداخلنا تجاه جميل ما صنعته وما حققته في سبيل إحياء دولة الإمارات العربية المتحدة.

متى موعد يوم المرأة الإماراتية؟

موعد يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام، وهذا العام سوف يصادف يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

كل عام وأنت ناجحة.

يوم المرأة الإماراتية، لا نجد كلامًا ينصف المرأة الإماراتية، ونقدر المشاعر التي نشعر بها في داخلنا تجاه جمال ما فعلته وحققته من أجل إحياء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى تلك الحبيبة التي تستوطن الروح دون تراجع، تطيب كلمات التهاني في طريقها إليك سيدتي بمناسبة اليوم الإماراتي للمرأة، فكلّ عام وأنتِ بألف خير.

يوم المرأة الإماراتية هو يوم خاص يستحق تلك المرأة التي بذلت جهودًا دائمًا لجعل هذا البلد مكانًا جميلًا على جميع الجبهات.

إنها ذكرى عظيمة أن نحتفي بكل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان للجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة المناضلة والمثابرة لهذا البلد.

كل عام وأنت يا سيدتي الجميلة بألف خير.

بكل حب وحنان، أنقل إليكم نسمات البهجة والبركة بمناسبة عيدكم الوطني العظيم.

كل عام وكل امرأة تعيش في ظل الإمارات ألف خير.

قد لا يكون يومًا ما كافيًا للتعبير عن كل تلك المودة والامتنان الخفية لوجود المرأة الإماراتية في حياتنا.

باركنا الله بحضوركم وبارك ايامكم وانتم كل عام الشمعة المضيئة في هذا البلد.

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2022 بالصور

شعر عن المرأة الإماراتية

قصيدة لحافظ إبراهيم عن المرأة:

مَن لي بِتَربِيَةِ النِساءِ فَإِنَّها

في الشَرقِ عِلَّةُ ذَلِكَ الإِخفاقِ

الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها

أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ

الأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَيا

بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّما إيراقِ

الأُمُّ أُستاذُ الأَساتِذَةِ الأُلى

شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفاقِ

أَنا لا أَقولُ دَعوا النِساءَ سَوافِراً

بَينَ الرِجالِ يَجُلنَ في الأَسواقِ

يَدرُجنَ حَيثُ أَرَدنَ لا مِن وازِعٍ

يَحذَرنَ رِقبَتَهُ وَلا مِن واقي

يَفعَلنَ أَفعالَ الرِجالِ لِواهِياً

عَن واجِباتِ نَواعِسِ الأَحداقِ

في دورِهِنَّ شُؤونُهُنَّ كَثيرَةٌ

قال مصطفى صادق الرافعي:

رأيتُ نساءَ الزمانِ كثاراً

وحسبكَ واحدةٌ في الزمانْ

فإن رمتها فالتمسْ وصفها

فقدء ميزتْ بصفاتٍ ثمانْ

بوجهِ الجمالِ ورأسِ الذكاءِ

وعينِ العفافِ وصدقِ اللسانْ

وقلبِ الحبِّ وصدرِ الصبورِ

رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2022