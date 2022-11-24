تحتفل الإمارات باليوم الوطني الإماراتي الـ51 والذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، حيث يتم الإحتفال بهذا اليوم لتعريف الأجيال الجديدة على معنى الإنتماء للوطن وأراضه، والتعبير عن الشكر والحب والامتنان من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي.

كلمة عن اليوم الوطني الإماراتي 51

اليوم الوطني الإماراتي 51 هو رمز للإنجازات التي حققتها الإمارات.

اليوم الوطني الإماراتي 51، عام بعد عام من الإنجازات والاحتفالات.

حفظ الله الإمارات من كيد الكائدين ومن مكر الخائنين.

كل عام والشعب الإماراتي في مشارق الأرض ومغاربها بألف ألف خير.

اليوم الوطني الإماراتي هو ذكرى الحدث العظيم الذي خلق مستقبل الإمارات.

اليوم الوطني الإماراتي من أعظم وأجمل الأيام التي تمر في حياة الإماراتيين.

حفظ الله في هذا اليوم، بلادنا و دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.

اللهم احفظ هذا البلد وحاكمه وشعبه وكل من عليه يا رب.

مبارك للإمارات عام مضى وتحققت فيه جميع الأهداف وعام قادم تتحقق فيه المعجزات.

اليوم الوطني الإماراتي هو يوم تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تهنئة اليوم الوطني الإماراتي 51

ما يجعلني أكتب تهنئة اليوم الوطني الإماراتي 51 هو الشعور بالانتماء إلى وطن قوي، وهذا الشعور يجعل الكرامة الإنسانية تتحقق في ذلك الانتماء ومن خلاله يتمسك الناس بأوطانهم حينما يعيشون بكرامة في تلك الأوطان يجدون العمل الشريف ويوفرون لقمة عيشهم.

اقترب اليوم الوطني الإماراتي 51 يوم 2 ديسمبر كُل عام ووطني العزيز يُعانق السّماء مجدًا، ويحضن السّحاب فخرًا وقوة وعزًا، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا لنا.

في الـثَاني من ديسمبر هو الوطني الإماراتي الذي يَحـكـي قِصَة عِشق وعز دامّت 51 عَـامّـاً من الفخر والعزة والسمو للوطن.

عاماً يأتي وعاماً يمضي وكُل عام يُخلد حُب الوطن أكثر من الذّي مضى، أدام الله عزك يا الإمارات.

في اليوم الوطني الإماراتي كل عام وأنتِ بخير يا بلادي كل عام ووطني في تقدم ونجاح.

عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022

في اليوم الوطني الإماراتي 2022 يقف الحاضر، مزهورًا بهذا الانتقاء الرباني الرهيب.

كرم الله الشعب بقائدٍ مميزٌ في عطائه وفريدٍ في حكمته، كبير بحبه.

صار الحب يسمى باسم زايد الحب، زايد العطاء، زايد الخير، رحمه الله، زايد يعيش في قلوبنا إلى الأبد، زايد يبقى في كل شبر من أرض الوطن.

لقد أتى عهد من يحمل العبأ عن زايد ويسير بعطائه وبنهجه عهد الشيخ.

لندعو الله تعالى جميعًا أن يزيد الازدهار والسلام في الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي اكتسبنا فيه ممارسة عقيدتنا دون أي نوع من الخوف وحرية التحدث معهم.

اليوم الوطني الإماراتي هو ليس يوم احتفال فقط، إنما هو مساحة لتلاقي السعادة والفرح بالفرح، وتواصل جبل بجبل، وماضٍ بمستقبل.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي يجب على جميع مواطني الإمارات أن يتعهدوا فيه بجعل دولتهم فخورة.

من أجمل عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022، لنجعل بلدنا تفخر بنا دائمًا من خلال التفاني والالتزام والعمل الجاد.

في اليوم الوطني الإماراتي 2022 دعونا نتذكر كل التضحيات التي منحتنا هذه الحرية.

لقد حان الوقت لكي ننهض ولكي نساهم في تقدم بلدنا الحبيب وحمايته من جميع أنواع المخاطر.

أتقدم بأسمى آيات التهاني، والتبريكات إلى شعب الإمارات الحبيب والغالي، وجميع المقيمين على هذه الأرض بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الرخاء والأمن في ظل حكامنا الكرام، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وضرر.

تهنئة قوية من القلب لكل مواطن إماراتي يحب شعبة وقادته بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

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