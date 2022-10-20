تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الإماراتي الـ51 هذا العام UAE National Day في اليوم الموافق الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر من كلّ عام، وتعتبر مناسبة خاصة جداً عند كل مواطن،وتشهد دولة الإمارات احتفالات عديدة خلال فترة اليوم الوطني الإماراتي 51.

وتتضمن طرق الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 51 العديد من الأنشطة منها، اكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة، زيارة المناطق والوجهات السياحية، وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة، تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم.

متى اليوم الوطني الإماراتي؟

موعد اليوم الوطني الإماراتي 2022 يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام وينتهي يوم الجمعة 3 ديسمبر 2022، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022

وفيما يلي أجمل عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022:

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي ينبغي على جميع مواطني الدولة أن يتعهدوا فيه بجعل دولتهم فخورة.

لنجعل بلدنا تفخر بنا دائمًا من خلال العمل الجاد والتفاني والالتزام.

في اليوم الوطني لدولة الإمارات دعونا نتذكر كل التضحيات التي منحتنا هذه الحرية.

حان الوقت لكي ننهض وأن نساهم في تقدم بلدنا وححمايته من جميع أنواع المخاطر.

من أجمل عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022، في اليوم الوطني لدولة الإمارات يقف الحاضر، مزهورًا بهذا الانتقاء الرباني الرهيب.

من أجمل عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022، كرم الله الشعب بقائدٍ فريدٍ في حكمته, ومميزٌ في عطائه، كبيرٌ بحبه.

صار الحب يسمى باسم زايد الحب، زايد الخير، زايد العطاء، رحمه الله، زايد يعيش في قلوبنا إلى الأبد، زايد يبقى في كل شبر من أرض الوطن.

اليوم الوطني الإماراتي 2022،أتى عهد من يحمل العبأ عن زايد ويسير بنهجه وعطائه عهد الشيخ.

اليوم الوطني الإماراتي 2022، أتقدم بأسمى آيات التهاني، والتبريكات إلى شعب الإمارات، وجميع المقيمين على هذه الأرض بمناسبة اليوم الوطني.

نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء في ظل حكامنا الكرام، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

تهنئة من القلب لكل مواطن إماراتي يحب شعبة وقادته بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

لندعو الله جميعًا أن يزيد السلام والازدهار في الإمارات، بمناسبة يومها الوطني.

من أجمل عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022، اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي اكتسبنا فيه حرية التحدث وممارسة عقيدتنا دون أي نوع من الخوف.

ليس يوم احتفال فحسب، وإنما هو مساحة لتلاقي الفرح بالفرح، وتواصل جبل بجبل، وماضٍ بمستقبل.

صور شعار اليوم الوطني الإماراتي 51



أماكن العروض والاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي 2022

كورنيش أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة

برج العرب

جزيرة الحديريات

منتزه الشيخة فاطمة وقصر المويجعي

ممشى الخوانيج

جزيرة ياس

شاطئ جميرا خلف سنست مول

جزيرة المارية

قصر الإمارات

قصر الحصن

متحف اللوفر أبوظبي

عبارات عن اليوم الوطني الإماراتي للاطفال

حب الوطن شيءٌ راسخٌ في قلب كلّ إنسان وفي عقله، ومن الضروري أن ينعكس هذا الحبّ لسلوكٍ عظيمٍ وطيب ونافع في اليوم الوطني وغيره من الأيام، كلّ عامٍ وأنتم بخير يا شعب الإمارات.

مناسبة اليوم الوطني الخمسين للامارات مناسبة عظيمة وعزيزة على القلوب، وهي المناسبة التي تجعل كلّ أبناء الوطن الإماراتي يرون تاريخ الوطن المشرّف، ويفتخرون بحاضره المهيب ويتمنون له على الدّوام المستتقبل الأفضل.

هذا اليوم ليس كأي يوم يمر على دولتنا، إنه يوم الاتحاد الذي تفتخر به دولة الإمارات الحبيبية، ففي مثل هذا اليوم منذ نصف قرن اتحدت الإمارات السبع واتفقت على التعاون من أجل رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

حقّ لكل إماراتي ان يفخر ببلد السلام والتسامح والنقاء الإمارات العربية المتحدة، وأن يحتفل بيوم وحدتها الذي كان سببًا في بناء بلد معروف في كل العالم اليوم.

كل عام والفخر يملأ صدور أبنائك، كل عيد وطني وأنت عالية يا إمارات.

دولة الإمارات مثال للتقدم والازدهاء، أدام الله عزك يا وطن.

عيد مبارك يا وطن الإمارات، كنتُ لنا دائماً أجمل الأوطان.

عاشت بلادي عزيزة آبية، عاشت إمارتنا الجميلة.

شكّل اليوم الوطني للإمارات منحًا مختلفًا وبداية راسخة وأسس لمصير موحّد مشترك، ودولة حديثة وعصريّة تحمل رسالة عالميّة إنسانيّة، قوامها الخير، وتتمثل دعوتها في بناء جسور التسامح والمحبة مع جميع دول العالم.

كلمات حب عن اليوم الوطني الإماراتي 51

من كلمات حب عن اليوم الوطني الإماراتي 51،آدام الله على أرضك السلام، وزادك محبة يا كريمة الأصل يا دولة الإسلام.

يا أجمل البلدان، يا أم لكل عربي بوركتِ وأدام الله عزك.

كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير وسلام.

كل عام والإمارات بعيدها تحتفل، ويزداد فخرها بالتقدم والنماء والسلام.

بكل شموخ وعزة نهنأ دولة الإمارات لقدوم عيدها الوطني المجيد.

عشتِ يا إمارات دوماً كريمة، عاشت رايتك عالية.

عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي 51

بكل شموخ ينتظر العرب يوم الكرامة يوم الفخر والعزة، اليوم الوطني للإمارات فخر لكل عربي.

علمتني بلادي العزة والكرامة والحب والسلام.

في بلادنا كل شيء عظيم، في بلادنا شريعتنا القرآن الكريم.

عاشت الإمارات عالية الرايات، عاش شعبها وملكها كرماء.

شكراً يا وطني الغالي يا من أهديتني السلام والمحبة.

كل التهاني والمحبة الخالصة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لقدوم عيدها العظيم.

كل العرب بالإمارات يفخر، فهي المثال الذي به الغرب يحتذي.

أرفع رايتك يا وطن عالياً، غنوا لوطنكم يا شباب وقولوا النشيد" عيشي بلادي عاش اتحاد غماراتنا عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك باسم الله يا وطن، بلادي بلادي بلادي بلادي".

بلادي سطري المجد تسطيراً، بلادي أرفعي رايتك ولا تبالي.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ

عبارات تشجيعية لمرضى سرطان الثدي

عبارات تهنئة عن اليوم الوطني العراقي 2022