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كل ما تحتاجين لمعرفته عن خواتم الأكوامارين

منشور 13 حزيران / يونيو 2020 - 05:15
كل ما تحتاجين لمعرفته عن خواتم الأكوامارين

إذا كنتِ تبحثين عن خاتم خطوبة أكثر ألوانًا من الالماس ولكنه أنيق، فقد ترغبين في التفكير في الاكومارين أو الزبرجد.

ما هو الزبرجد؟

الزبرجد هو عضو في عائلة البريل ، مع أحجار شقيقة مثل الزمرد والمورجانيت. يأتي الاسم من كلمتين لاتينيتين ، أكوا مارينوس ، وتعني "ماء البحر" ، الذي يشير إلى لونه الأزرق المخضر. وهي معروفة بوضوحها الرائع الذي يمنحها مظهرًا رائعًا.

الزبرجد حجر ذو لون أزرق فاتح يعيد إلى الأذهان المياه الكريستالية الصافية لمنطقة البحر الكاريبي ، مما يمنح هذه الحلقات أجواء منعشة - ناهيك عن أنه "شيء أزرق". يعتبر الزبرجد من القطع الخالدة التي ستحبينها لسنوات قادمة.


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