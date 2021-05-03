كل ما تريد معرفته عن "بعوضة النمر المنقط"

بعوضة النمر المنقط " النمر الأسيوي" Aedes Albopticus سوداء اللون ذات الخطوط البيضاء والصفراء الدقيقة على الرجلين والصدر. وتلسعنا خلال ساعات النهار والمغرب. لسعة البعوضة قد تنقل للإنسان الجراثيم المسببة للأمراض المدارية وقد تعرّض صحّة البشر للخطر. ننصح بمسح الساحة وبتجفيف تجمعات المياه الراكدة من ناحية والوقاية من لسعة البعوضة بنصب الشبكات على شبابيك المنزل ودهن الجسم بالمستحضرات الرافضة للبعوض. تشغيل المروحة داخل المنزل وخارجه يساعد من ناحيته أيضا في إبعاد البعوض.

البعوضة بألوان النمر الناقلة للأمراض المدارية

​إنّ بعوضة النمر الآسيوي (Aedes Albopticus) سوداء اللون ذات الخطوط البيضاء والصفراء الدقيقة على الرجلين والصدر وتسمى الببر الآسيوي أيضا (Asian Tigris). وتلسعنا خلال ساعات النهار.

تعود أصول البعوضة إلى آسيا لكنها انتشرت في أرجاء العالم من خلال رحلات السفر وتحميل البضائع وخصوصا من خلال إطارات السيارات.

تحضن البعوضة البيض في ساحة البيت والمتنزه العامّ في الأماكن الصغيرة الرطبة وأحواض المياه الراكدة مثل أصص الزهور وإطارات السيارات المهملة.

انتشار جراثيم الأمراض

تنتشر بعوضة النمر الآسيوي في أرجاء آسيا وإفريقيا وأمريكا وتنقل بين البشر بعض الجراثيم المسببة للأمراض منها حمى الشيكونغونيا (Chikungunya) وحمى الضنك (Dengue fever) وفي بعض الأحيان حمى غرب النيل أيضا.

لا توجد حاليا في البلاد جراثيم حمى الشيكونغونيا (Chikungunya) وحمى الضنك (Dengue fever). أما حمى غرب النيال فينتقل خاصّة من خلال لسعة بعوضة من نوع كولِكس. ومع ذلك ليس من المستبعد أنّ حمى غرب النيل ينتقل من خلال بعوضة النمر الاسيوي أيضا فتحشى سلطات الصحّة من انتشار الأمراض الأخرى من خلال هذه البعوضة في المستقبل.





انتشار الأمراض من خلال لسعة البعوضة

تستطيع بيض البعوضة تحمّل فترات جفاف طويلة ثم تفقس وتعيش في المياه الراكدة. ولدى بلوغها تطلع من المياه وتسبب للإنسان موجات من اللسعات.

إذا تواجدت البعوضة بالقرب من الناس المصابون بالأمراض المعدية تستطيع البعوضة نقل جرثومة المرض إلى الناس الآخرين.

كيف تنتشر بعوضة النمر الآسيوي؟

​تحضن البعوضة البيض في ساحة البيت والحديقة العامّة في الأماكن الصغيرة الرطبة وأحواض المياه الراكدة مثل أصص الزهور وإطارات السيارات المهملة. وتستطيع بيض البعوضة تحمُّل فترات جفاف طويلة ثم تفقس وتعيش في المياه الراكدة. ولدى بلوغها تطلع من المياه وتسبب للإنسان موجات من اللسعات.

أهمّ وسيلة لانتشار بيض البعوضة في العالم هي إطارات السيارات المستخدمة والمهملة التي تنتقل من إنسان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.

أما في إسرائيل فمعظم الانتشار يتمّ من خلال تراكم بيض البعوضة في أصص الزهور والحاويات وأوعية المياه الراكدة.

دورة الحياه لبعوضة النمر الآسيوي

​في المناطق المدارية تقيم البعوضة طبيعيا في مياه الأمطار المتراكمة في الفراغات داخل الأشجار. وفي المناطق الأخرى تتطور بيض البعوضة في المياه الراكدة في الحاويات والصحون وأصص الزهور وإطارات السيارات والأحواض مياه البقر والقطيع وكل وعاء تجمعت فيه المياه, إما في مناطق العامّة أو في ملك الخاصّ.



تضع أنثى البعوض البيض في هوامش الحاويات فوق المياه لكنّ البيض تصمد فترات من الجفاف حتى تفقس بعد التعرض للرطوبة والظروف البيئية المناسبة.



وتعيش اليرقانة والخادرة في المياه وهي تتنفس الهواء العادي. أما البعوضة البالغة فتتميز بالجسم أسود اللون ذي الخطوط البيضاء والصفراء الدقيقة على الرجلين وعلى الصّدر.

نشاط البعوضة: ساعات النهار والمغرب خارج البيت في مسافات قصيرة لا تزيد عن بعض مئات الأمتار في مناطق نباتية وبالقرب من الأرض طول حياه البعوضة: أسبوع أو أسبوعان.

أضرار بعوضة النمر الآسيوي

اللسع: البعوضة نشطة خاصة ساعات بعض الظهر والمغرب خارج البيت ولسعتها مؤلمة ومزعجة وقد تلسع البعوضة الواحدة عدّة مرّات في النهار نقل الأمراض: قد تسبب البعوضة بعض الأمراض منها:

- مرض التشيكونغونيا (chikungunia)

- حمى غرب النيل

- حمى الدنجي (dengue)

​أفضل طريقة لعلاج مشكلة انتشار بعوضة النمر الآسيوي هي العلاج المتكامل: الرقابة والرسم لأماكن تواجد البعوضة من ناحية والقضاء على تتطور يرقانة البعوضة وإبادة البعوضة البالغة من ناحية أخرى وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الناس للوسائل لمنع لسعة البعوضة.



إنّ المسؤولية الأولى في وقف انتشار بعوضة النمر الآسيوي ملقاة على عاتقنا كمواطنين.



تجفيف المياه الراكدة

قوموا مرّة بالأسبوع بمسح الساحة وبتجفيف جميع مصادر المياه

فرغوا المياه الراكدة في أنابيب التصريف

قوموا بتغطية كل مصدر للمياه لا يمكن تصريفه

قوموا بإفراغ المياه من الإطارات ومختلف الأوعية وبملئها بالرمل أو قوموا بثقبها

امتنعوا عن الري الزائد في الحدائق! الرطوبة الزائدة تجذب إليكم البعوضة اللاسعة

إدخال السمك المبتلع للباعوض في الأوعية التي لا يمكن تفريغ المياه منها

المسؤولية تجاه المجتمع

الرجاء التوجه إلى السلطة المحلية وإبلاغ المسؤولين فيها عن الصّحّة العامّة عن تواجد المياه الراكدة في الساحات والحدائق العامّة

أصحاب كراجات الإطارات: قوموا بحفظ الإطارات جافّة بواسطة الغطاء, السقف, أو القطع والنقل إلى موقع مرخص للنفايات ولإعادة التدوير بموجب قانون إعادة تدوير الإطارات.

الحماية من لسعة البعوضة

استعمال المستحضرات الرافضة والمبعدة للباعوض المسجَّلة في وزارة الصّحّة: مباشرة على أجزاء الجسم المكشوفة أو على الملابس

الرجاء استخدام المستحضرات المسجَّلة في وزارة الصّحّة فقط

تركيب الشبكات الرفيعة على شبابيك المنزل والأبواب

استعمال مكيف الهواء داخل المنزل ومروحة التهوية خارج البيت لإبعاد الباعوض

مسؤولية السلطة المحليَّة

السلطات المحلية مسؤولة عن علاج مشكلة انتشار البعوضة في ملك العامّ في حدود البلد:

يجب على السلطة المحليَّة رقابة أماكن تواجد البعوضة واتخاذ الوسائل لإبادتها

كما يجب على السلطة المحلية القيام بعمليات لإرشاد الجمهور حول الوسائل لعلاج المشكلة في البيت والساحة

أعمال الإبادة بترخيص الوزارة لحماية البيئة فقط:

- في الظروف العادية لا حاجة في السلطة المحلية لاستعمال مستحضرات الإبادة إلا إذا احتضنت يرقانة البعوضة في إناء لا يمكن تفريغ المياه منه أو إذا انكشف تواجد كثير من الباعوض البالغ أو إذا أُثيرت خشية من انتشار مرض من الأمراض التي تنتشر من خلال بعوضة النمر الآسيوي.

- تجري بعض التجارب لتقدير كفاءة المصايد للبيض التي تحتوي على المستحضرات لقتل اليرقانة هدفا بتقليل بعوضة النمر الأسيوي. وتستوجب هذه الوسيلة النشر واسع النطاق وبكثافة مع الحذر ألا تتحول هذه المصايد إلى مصدر جديد لتطور الباعوض.

- إبادة البعوضة البالغة في أحياء السكن تستوجب التصديق الخاصّ من الوزارة لحماية البيئة. ولا تمنح الوزارة هذا التصديق إلّا في الحالات النادرة من خطر انتشار الأمراض.

- هناك بعض أنواع المصايد التي لم تُثبَت بعد كفاءتها في ظروف مختلفة.

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