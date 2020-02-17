كم تطول مدة الحلم الواحد؟ 

لا يستغرق الحلم بضع ثوان ولكن عقل الانسان الباطن يشعره بأنه بات يحلم الليل بطوله وذلك لأن العقل الواعي ينفذ الاوامر التي تأتيه غير مفسرًا بأنها مجرد أحلام.

الفرق بين الأحلام والرُّؤى:

1- تحمِلُ الرؤى بشرى سارة أو تحذير: يستيقظ من رأى رؤية في منامِهِ وفي قلبِهِ راحة واطمئنان سواءً كانت الرؤية تحملُ بُشرى أو تحذّر من وقوع أمرٍ ما وهذه إحدى الشُّروط للتّفريق بين الحلُم والرُّؤيا.

2- اتّساق الأحداث ووضوحها: يذكُر صاحب الرُّؤيا بدايتِها ونِهايتِها وتكونُ الأحداثُ مُتّصلةً ببعضِها البعض وواضحة؛ بحيث يستطيعُ سردها لعالِم بتفسير الرُّؤى.

3- وضوح تفاصيلِ الرُّؤيا : تبدو تفاصيل الرُّؤيا واضحة؛ بحيث لا يحدُث التِباسٌ بين تفاصيلها، فيتذكّرُها بغضِّ النّظر عن موعد الرؤيا أو وقتها من ساعات اللّيل.

4- خلوّها من الأمور الّتي تشغلُ باله: إذا رأى المُسلم بينما هو نائم حُلماً لشيء كان يُفكّر بهِ قبل نومِهِ فيكون هذا الحُلم عبارةً عن صُور تعكسُ أفكارهُ وحالتُهُ العقلية، وهذهِ من الأدلّة القويّة على أنّ ما رآهُ كان مُجرّد حُلم وليسَ رؤيا؛ فالرُّؤيا لا تحمل تفاصيل عن موضوعات حياته الخاصّة الّتي تؤرّقهُ أو تشغلُ بالهُ.

5- عدم حُدوث الرُّؤيا أثناءَ المرض: إذا كان الشخص الّذي رأى الحُلُم مريضاً أو محموماً، فلا تُعتبر رؤيا؛ فهي مُجرَّد أوهام أو هلوسات وآثار للمرض عليه تحمِل الرُّؤيا أفكاراً منطقيّة وتخضع للعقل؛ فلا تحمل الرُّؤيا أفكاراً مُستحيلة٬ يستحيلُ حدوثُها على أمرِ الواقِع.

6- صِدق صاحِب الرُّؤيا: أن يكون صاحب الرُّؤيا من الأشخاص الصّادقين في حياتِهم٬ والذين لا يكذبون ولا يُنافِقون مع النّاس الآخرين.

7- رؤية الرّسول مُحمّد عليهِ الصّلاةُ والسّلام في المنام هي رؤيا حق: فقد ذُكر عن نبي الله عليهِ الصّلاةُ والسّلام أنَّهُ قال: (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثّل بي) {صحيح البخاري}.

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