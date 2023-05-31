تبحث الكثير من النساء عن إجابة كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل؟ ففي العادة تكون رؤية الكيس الخاص بالحمل عن طريق الموجات الصوتية هي أولى العلامات الجيدة للحمل، وهي أولى العلامات التي تقوم الطبيبة النسائية بالبحث عنها حتى تتأكد من كون الحمل سليمًا وعدم وجوده في خارج الرحم؛ فقد يترتب على عدم ظهوره وجود مشاكل في الحمل أو الجنين وهو ما سنتعرف عليه في السطور المقبلة، كما نتعرف على ماهية كيس الحمل ودلالات عدم وجوده وغيرها من المعلومات المتعلقة به.

كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل

في البداية يجدر الإشارة إلى كون إجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية من الأشياء الهامة والضرورية في أول فترة من الحمل، وليس الهدف من ذلك هو معرفة قابلية الجنين للحياة أو معرفة عمره فحسب.

ولكن إجراء هذه الفحوصات يساعد في رؤية الكيس الخاص بالحمل والتأكد من كونه جيد لاستبعاد أي مشاكل للحمل مثل كونه في خارج الرحم أو أي مشاكل حمل أخرى.

ولكن يأتي التساؤل عن كم يجب أن تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل؟ ويجب معرفة أن الوقت الذي يتم فيه رؤية هذا الكيس يكون معتمدًا على المستويات الخاصة بهرمون الحمل أو بناءً على عمر الحمل على أساس الدورة الشهرية.

وفيما يلي نبين الإجابة عن سؤال كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يبان كيس الحمل بناءً على كون النسبة الخاصة بهرمون الحمل من العوامل المحددة للوقت الذي يتم فيه رؤية الحمل.

ويمكن رؤية الكيس حين يصل مستوى هرمون الحمل حتى 1500 - 2000 مايكرو وحدة دولية / مللي لتر تقريبًا، وغالبًا ما يكون ذلك في خلال الأسبوع الخامس من أسابيع الحمل.

حالات يتم فيها عدم رؤية كيس الحمل مع ارتفاع نسبة هرمون الحمل

بعد التعرف على إجابة التساؤل عن كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل فمن الممكن في بعض الحالات ألا يتم رؤية كيس الحمل وذلك بالرغم من الوصول إلى خامس أسبوع من أسابيع الحمل، أو برغم وصول هرمون الحمل حتى مستويات كافية.

وهذه الحالة لا تتطلب القلق أو التعجل لأن مرحلة الحمل تحتاج إلى الصبر بدرجة كبيرة، ويوجد عدة احتمالات لتفسير هذه الحالة، وهذه الاحتمالات كما سنوضحها في النقاط التالية:

لا يزال الوقت مبكرًا على رؤية الكيس الخاص بالحمل

من الممكن أن تخطئ السيدة في حساب ميعاد الدورة الشهرية، ومن الممكن كذلك أن يكون حدوث الإباضة عندها متأخرا، وهو ما يعني عدم وصولها إلى الأسبوع الخامس من أسابيع الحمل بعد حتى يظهر كيس الحمل، ولكن إذا كان مستوى هرمون الحمل مرتفعا ولم يتم ظهور كيس الحمل فهناك بعضًا من الحالات التي لا يظهر فيها كيس الحمل قبل أن تصل مستوياته حتى 2000 مايكرو وحدة دولية/ مللي لتر مثلما أوضحنا في السابق.

وجود الحمل في خارج الرحم

في حالة تعدي المرأة لخامس أسبوع من الحمل، إلى جانب تجاوز النسبة الخاصة بهرمون الحمل عن 2000 مايكرو وحدة دولية / مللي لتر، ومن الممكن أن يتوقع الطبيب كون الحمل موجود في خارج الرحم، ويحدث ذلك حين يتم تقوم البويضة المخصبة بالانزراع في التجويف الخارجي من الرحم، وفي العادة يترتب على ذلك حدوث ألم ونزيف مهبلي كذلك في منطقة الحوض.

الإجهاض

يمكن أن تدل النسبة المرتفعة لهرمون الحمل وعدم ظهور الكيس الخاص بالحمل على وجود إجهاض حديث، في حالة عدم انخفاض مستوى هرمون الحمل عقب ذلك.

معلومات حول كيس الحمل

باستكمال الحديث عن كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل نتعرف فيما يلي على بعض المعلومات عن كيس الحمل والذي يكون عبارة عن بناء يقوم بإحاطة الجنين ويتم ظهوره بشكل دائم قبل أن يظهر الجنين نفسه عبر جهاز السونار من 7 إلى 10 أيام تقريبًا.

ومن الممكن أن يتم رؤية الجنين وهو في داخل كيس الحمل بعد مرور 6 أسابيع وحوالي 3 أيام في معظم الأوقات، وفي العادة يفضل الأطباء أن يتم الانتظار إلى نهاية ثامن أسبوع حتى يتم رؤية الجنين وهو في داخل كيس الحمل وحتى يتم متابعة تطور ونمو الجنين.

كما يقوم أيضاً الطبيب المختص بمتابعة الدقات لقلب الجنين والتي تكون ظاهرة على شاشة جهاز السونار على هيئة ومضات حتى يطمئن على تطور الجنين الطبيعي بحسب سنه.

ويتم متابعة هذا منذ بداية نصف أسبوع الحمل السابع، ومما يجدر الإشارة إليه هو أن متابعة الحالة الخاصة بالجنين ورؤية كيس الحمل والاستماع إلى دقات قلب الجنين هي من الأمور التي تعمل على طمأنة كلا من الأم والطبيب كذلك.

ومن الممكن أن يتم مشاهدة كيس الحمل من خلال استعمال جهاز السونار المهبلي ويكون ذلك قبل فترة ممكن أن تصل إلى حوالي أسبوع من رؤية كيس الحمل من خلال جهاز السونار العادي، حيث تستخدم الطبيبة النسائية الأداة الطبية المخصصة لذلك وتقوم بتمريرها عبر مهبل المرأة الحامل حتى تتمكن من مشاهدة الجنين على الشاشة الخاصة بجهاز السونار.

وفي الغالب لا يستخدم جهاز السونار من ذلك النوع إلا في حالة كون حجم الجنين صغير لدرجة كبيرة أو في حالة عدم ظهور الكيس الخاص بالحمل عقب مرور فترته الطبيعية المحددة إليه.

نسبة هرمون الحمل الطبيعية

في نفس السياق وباستكمال الحديث عن كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل فإن هرمون الحمل يُعد هرمون تقوم المشيمة بإفرازه في خلال مدة الحمل، ويتم ظهور هذا الهرمون بعد أحد عشر يومًا من الحمل في حالة عمل اختبار دم.

ويتم ظهوره من اثني عشر يومًا إلى أربعة عشر يومًا من حدوث الحمل في حالة عمل اختبار بول، وفي العادة تتضاعف المستويات الخاصة بهرمون الحمل كل 72 ساعة حتى يصل لحده الأقصى في خلال الأسابيع 8 و11 من فترة الحمل، وبعد ذلك يبدأ الهرمون في الانخفاض ولا يزيد خلال فترات الحمل المتبقية كما يلي:

في الأسبوع الثالث من الحمل تكون نسبة هرمون الحمل 5 - 500 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

في الأسبوع الرابع من الحمل تكون نسبة هرمون الحمل 5 - 426 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

في الأسبوع الخامس من الحمل تكون النسبة 18 - 7340 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

في الأسبوع السادس من الحمل تكون نسبة هرمون الحمل 1080 - 56500 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

في الأسبوع السابع والثامن من الحمل تكون نسبة هرمون الحمل 7650 - 229000 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

من الأسبوع التاسع إلى الأسبوع الثاني عشر تكون النسبة 25700 - 288000 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

من الأسبوع الثالث عشر إلى الأسبوع السادس عشر تكون النسبة 13300 - 254000 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

من الأسبوع السابع عشر إلى الأسبوع الرابع والعشرين تكون النسبة 4060 - 165400 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

ومن الأسبوع الخامس والعشرين إلى الأسبوع الأربعين تكون النسبة 3640 - 11700 ميلي وحدة دولية / مللي لتر.

ومما يجدر الإشارة إليه أن نسبة هرمون الحمل الرقمي الطبيعي للتحاليل تختلف بحسب المختبر الذي قام بعمل التحليل، إلى جانب أن تلك الأرقام هي عبارة عن توجيه إلى المرأة الحامل فمن الممكن أن ترتفع المستويات الخاصة بهذه الهرمونات بشكل مختلف بين النساء وبعضها وليس من الضروري أن يكون المستوى نفسه ولكن التغير الحادث في المستوى الخاص بهذا الهرمون.

الفرق بين كيس الحمل الحقيقي والكاذب

في إطار التعرف على كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل فلا يمكن اعتبار أي كيس حمل يكشف عنه أنه كيس حمل طبيعي، فمن الممكن أن يكون ذلك كيس حمل ليس حقيقي أي كاذب في بعض الأوقات، ويحدث هذا بسبب تجمع مجموعة من السوائل في تجويف الرحم، ويمكن التفرقة بين كيس الحمل الحقيقي وكيس الحمل الكاذب من خلال النقاط التالية:

الموقع اللامركزي الطبيعي: حيث يكون كيس الحمل الطبيعي ملتصق في بطانة الرحم ولا يكون كذلك في مركز التجويف الرحمي وغير ملتصق في بطانته.

حيث يكون كيس الحمل الطبيعي ملتصق في بطانة الرحم ولا يكون كذلك في مركز التجويف الرحمي وغير ملتصق في بطانته. وجود الكيس المحي: والذي يُعد ظهوره في كيس الرحم من الداخل في الصور الخاصة بجهاز الموجات فوق الصوتية دلالة مؤكدة على حقيقة كيس الحمل، وفي الغالب يظهر هذا الكيس في نصف أسبوع الحمل الخامس.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي أجبنا من خلاله عن السؤال كم تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل وتعرفنا على كيس الحمل والذي يبدأ في الظهور على جهاز السونار في خلال أسبوع الحمل الخامس، ويتم الاستفادة من الكشف عليه في تعيين عمر الحمل وحتى يتم التأكد من كون الحمل حقيقي أو حمل كاذب.