كم عدد وجبات الغش المسموح بها في الأسبوع ؟

لتخفيف الوزن بشكل مثالي وفعال ، يجب عليك إجراء تخفيضات معينة في نظامك الغذائي وهذا يعني قول "لا" كبيرة للوجبات السريعة ، والكولا ، والرقائق. ومع ذلك ، فإن تخطي كل هذا وقول لا لرغباتك قد يكون أمرًا صعبًا للغاية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه وجبات الغش أو المكافأة حسب ما يعتبرها الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صارما. ولا شك أنه من الجيد أن تغش في نظامك الغذائي من حين لآخر ، طالما أنك لا تبالغ في ذلك.

في حين أن وجبات الغش هي طريقة رائعة للبقاء على المسار الصحيح مع أهدافك ، الا ان معرفة مقدارها امر هام؟ اذن ما هو حجم الجزء المثالي؟ رقائق، شوكولاتة ، آيس كريم أو بيتزا ، فما هو الخيار الأفضل؟ كم عدد وجبات الغش التي يمكنك تناولها حقًا ، دون وضع مثبط على أهدافك الخاصة بفقدان الوزن؟ حان الوقت لتسوية النقاش!

كيف تستخدم وجبات الغش لفقدان الوزن؟

من خلال "السماح" لك بخداع نظامك الغذائي بطريقة مجدولة ، فإن هذا الاختراق الغذائي يسمح لك بالاستسلام لرغباتك الشديدة ، وفي الوقت نفسه اتباع نظام غذائي صحي ومغذي لن يعيق جهودك في تخفيف الوزن على الإطلاق. وفقًا للعلم ، تقدم وجبات الغش أيضًا فائدة كبيرة أخرى يمكن أن تساعد مراقبي الوزن. يمكن أن يعيد شحن أو إعادة تنشيط عملية الأيض البطيئة ، والتي تحدث غالبًا عندما تصل إلى هضبة فقدان الوزن.

وجبات الغش تساعدك أيضًا من الناحية النفسية على مواكبة الهدف. الغش بانتظام في نظامك الغذائي يسمح للناس بالالتزام بنظامهم الغذائي وبذل جهود واعية لعدم الاستسلام لرغباتهم في الأيام الأخرى.

ولكن، تخطي نظام غذائي صحي يمكن أن يجعل البعض يشعر "بالذنب" أو يجعله يفكر في يوم الغش التالي فقط بدلاً من التركيز على اتباع نظام غذائي صحي. إذا لاحظت وجود علامات على مثل هذا السلوك ، فقد لا تفقد وزنك بالفعل ، ولكنك تقع فريسة لاضطرابات الأكل.

يمكن أن تكون وجبة الغش صحيحة فقط إذا حددت هذه الخيارات الثلاثة:

- لا تجعلك تشعر بالذنب بعد الأكل.

- لا تجعلك ترغب في الاستسلام لتناول وجبة أخرى أو تناول أطعمة "غير صحية" في نفس اليوم.

- يجعلك مواكباً لأهدافك. من الناحية المثالية ، ينبغي أن يكون من السهل عليك ان تعود الى نظامك بعد الوجبة مباشرة.

ما هو العدد المثالي؟

إذا كنت تتبع نظاما صارما لإنقاص الوزن ، فيمكن أن تساعدك وجبات الغش في تسريع مهمتك فقط إذا كنت تتبع هذه القاعدة. من الناحية المثالية ، يجب أن تهدف إلى تناول طعام صحي بنسبة 90 ٪ من الوقت ، وترك 10 ٪ الباقية لتناول الوجبات الخفيفة . إذا كنت تأكل ثلاث مرات في اليوم وتحافظ على عدد السعرات الحرارية ، فإن إتاحة مساحة لقطعة شوكولاتة لن يسبب لك الكثير من الضرر. بهذه الطريقة ، ستجد أنه من الأسهل اتباع نهج أكثر شمولية لفقدان الوزن للأبد.

هناك طريقة جيدة للقيام بذلك أيضا وهي تدوين ما تأكله وعدد السعرات الحرارية التي تتناولها. هذا سوف يساعدك على التمسك بنظامك الغذائي كما يساعدك على التخطيط للاسترخاء بشكل أفضل والتمسك بنقص السعرات الحرارية الذي تحتاجه للحفاظ على مدار اليوم ، دون الشعور بالذنب. تذكر ، الاعتدال هو المفتاح.