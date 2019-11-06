كم يجب أن يكون عمر طفلك قبل أن تتركه بمفرده في المنزل؟

يتساءل الكثير من الآباء عن العمر المناسب الذي يمكنهم فيه ترك أطفالهم وحدهم في المنزل. وتختلف الآراء بين الآباء ومقدمي الرعاية ولكن هناك بيانات رسمية حول هذا الموضوع الآن. تم استفتاء عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين الذين اوصوا بأن يكون عمر الطفل 12 عامًا على الأقل قبل تركه وحيداً في المنزل - ومع ذلك ، يجب ألا تتجاوز المدة أكثر من 4 ساعات.

وفقًا لبحث أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، يفسر الأطفال الذين يتركون بمفردهم في المنزل على انه إهمال ، خاصةً عند إصابتهم باي عارض وتركهم دون إشراف.

وعلق تشارلز جينيسن ، أحد الأساتذة السريريين وأطباء الأطفال ، قائلاً: "وجدنا أن الأخصائيين الاجتماعيين الذين شاركوا في الدراسة كانوا أكثر عرضةً للنظر في إهمال الطفل عندما يُترك الطفل لوحده إذا عانى الطفل من إصابة ، مقارنةً بـ عندما لم يحدث شيء ".

شعر ما يقرب من 80 في المائة من الأخصائيين الاجتماعيين أن ترك طفل دون سن 8 سنوات أو أقل بمفرده في المنزل يعد اهمالاً، في حين شعر 50 في المائة أن ترك الأطفال الأقل من 10 سنوات بمفردهم في المنزل يقع في نفس فئة الإهمال. ومع ذلك ، فقد صنف عدد قليل من الأخصائيين الاجتماعيين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا على أنهم "مهملون".

وأخيراً، تذكر أن عدم وجود شخص بالغ في المنزل مع الأطفال تساهم في أكثر من 40 في المائة من حالات وفيات الأطفال المرتبطة بالإصابات في الولايات المتحدة.