البوابة - تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 200 مجم / ديسيلتر مرتفعة بالنسبة للجسم. يستمر مستوى كولسترول بهذا الحجم في الجسم ، حيث يترسب في الجسم مما يؤدي إلى عدة مضاعفات أحدها النوبة القلبية.

يُعرف ترسب الكوليسترول على الجفون باسم الورم الأصفر، ويؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المضاعفات مثل آلام الصدر والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كم يستغرق خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

يمكن أن تقلل الستاتينات مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة من نسبة الكوليسترول

يوصي الأطباء بالستاتين، المعروف باسم عقاقير خفض الكوليسترول، لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، حيث يزيد الستاتين من قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم ، وبالتالي تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم. يمكن أن تساعد عادات نمط الحياة الصحية الجسم على التخلص من ارتفاع الكوليسترول. تشير التقارير الصحية إلى أن التمارين الرياضية تحفز الإنزيمات التي تساعد الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

كم يستغرق خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

كم من الوقت يستغرق خفض الكوليسترول المرتفع؟

يقول الأطباء يمكن خفض مستويات الكوليسترول عن طريق كل من النظام الغذائي الصحي وأدوية خفض الكوليسترول ، جنبًا إلى جنب مع التمارين البدنية المنتظمة. في البداية ، لإعادة مستوى الكوليسترول إلى طبيعته ، يصف الأطباء الأدوية لمدة 3 أشهر. بعد هذا ، من المتوقع أن يتابع المرضى بانتظام مع الأطباء حتى يعود الكوليسترول لديهم إلى المعدل الطبيعي.

من العقاقير المخفضة للكوليسترول ، الستاتين ، عادة ما يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع لخفض الكوليسترول إلى مستويات مقبولة. في الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية جدًا من الكوليسترول الضار أعلى من 190 ، هناك حاجة لجرعات أعلى من الستاتين لتحقيق الأهداف بسرعة. كما يعتمد على حالة الجسم الموجودة مسبقًا.

ومع ذلك ، يعتمد الوقت المستغرق على الحالة الموجودة مسبقاً للمريض. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقاً مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ، قد يلزم تناول الأدوية لفترات طويلة لإعادة الكوليسترول إلى مستوياته الطبيعية. بمجرد وصف المريض أدوية ارتفاع الكوليسترول ، عادة ما تحتاج إلى الاستمرار لفترة طويلة. يجب التوقف عن الأدوية فقط بعد استشارة الطبيب. ويقترح الأطباء: يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول تجنب تناول الأطعمة المسببة للالتهابات ، والمواد التي تحتوي على الدهون المتحولة ، اللحوم والخضروات المطبوخة بكميات كبيرة من الزيت. يمكن أن يساعد تقليل استهلاك الكحول والتدخين أيضًا في السيطرة على الكوليسترول. بصرف النظر عن هذا ، يوصى بالنوم الجيد وتقليل الوزن والمشي لمسافة 5 كيلومترات على الأقل كل يوم. يوصى دائمًا بالجهود المستمرة لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

الحمية والتمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع الأدوية يمكن أن تسرع من خفض الكوليسترول

يقول الخبراء: "إذا تم الجمع بين الأدوية ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، فيمكن تحقيق الأهداف في وقت مبكر جدًا خلال 2 إلى 4 أسابيع ، مشددين على أهمية النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي. الأدوية غير كافية لخفض مستوى الكوليسترول. يتوقف الكثير من الأشخاص عن ممارسة النشاط البدني بعد فترة وجيزة من تشخيص إصابتهم بارتفاع الكوليسترول بافتراض أن الأدوية كافية لخفضه ويمكن أن يؤثر الكثير من الضغط على الجسم على القلب. "معظم المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم يتجاهلون نصيحة الأطباء المذكورة أعلاه لأن إنهم يعتقدون أنه يمكنهم دائمًا تناول الأدوية لخفض مستويات الكوليسترول لديهم".

يجب فحص مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة دائمًا

يحذر من أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وهو الكوليسترول السيء ، يجب أن يكون أقل من 100 ملجم٪ لمن أصيبوا بنوبة قلبية وسكتة دماغية ودعامات وتجاوز وأيضًا مرضى السكري والمدخنين وأمراض الكلى المزمنة والتاريخ العائلي القوي لأمراض القلب. بالنسبة لجميع الأفراد الأصحاء ، يستهدف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 130 عامًا.

النتيجة

لا تؤمن بالخرافات أو المعتقدات السائدة حول ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. عندما تتعامل مع مضاعفات صحية على هذا النحو ، ثق دائمًا بالمعلومات المعتمدة طبيًا. إذا أوصى طبيبك بتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، فلا تفوتها في أي يوم. افحص مستوى الكوليسترول بانتظام وأطلع طبيبك على مستواه ، وحافظ على لياقتك البدنية ونشاطك كل يوم. أدخل الكثير من الفواكه والخضروات الموسمية في النظام الغذائي.

5 بدائل للأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تزيد القلق والتوتر