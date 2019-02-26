كوسا محشية

هذه الوجبة اللذيذة تحتوي على مكونات غنية مشبعة ويمكنك اعدادها بسهولة.

المكونات:

3 كوسا

زيت الزيتون

1 فص ثوم مفروم

1 بصلة ، مكعبات

1 فلفل أحمر ، مكعبات

نصف كيلو لحم بقري مفروم

1 ملعقة طعام من الفلفل الحلو

1 ملعقة طعام توابل

1 جزر، مبشور

1 كوب هريس الطماطم

ملح وفلفل

1 كوب موزاريلا مفرومة

الطريقة:

تقطع ثمار الكوسا في النصف ويستخرج اللب. يقطع اللب ويوضع جانبا.

في مقلاة ، يضاف زيت الزيتون والثوم والبصل والفلفل الأحمر ولب الكوسا. يُحرَّك المزيج ويُطهى حتى يُخفّف قليلاً ثم يُضاف إليه اللحم المفروم والفلفل الأحمر والأوريجانو. يقلب جيدا. يضاف الجزر وصلصة الطماطم ويطهى لمدة 5 دقائق.

تتبل ثمار الكوسا بالملح والفلفل. وتملئ بصلصة اللحم وترش بالجبنة المبشورة. يخبز على درجة 350 لمدة 30 دقيقة.