كوكتيل التوت البري الاحتفالي

كوكتيل التوت البري الخالي من الكحول المصنوع من التوت البري المحلى بشكل طبيعي ، هو وصفة مشروب نباتي منعش لحفلات العشاء واللقاءات غير الرسمية. إنه لذيذ للغاية ولا يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة!

المكونات:

1 كوب من التوت البري ، طازجة أو مجمدة

1/3 كوب سكر جوز الهند

1/3 كوب ماء

2 اغصان إكليل الجبل الطازج

عصير التوت البري:

الماء الفوار

نصف كوب من عصير التوت البري

4 ملاعق كبيرة من مركز شراب التوت البري وروزماري

1/8 كوب عصير البرتقال النقي (يمكن أن يحتوي على عصير ليمون)

4 اغصان إكليل الجبل الطازج

مكعبات الثلج

الطريقة:

يُضاف التوت البري وسكر جوز الهند والماء وإكليل الجبل في قدر متوسطة الحجم.

يُحرَّك المزيج من وقت لآخر ، ويُطهى على نار خفيفة ويُطهى لمدة 7 دقائق ، إلى أن يذوب السكر حتى يكبر حجم التوت البري.

يصفى الشراب من خلال غربال شبكي جيد وترمى المواد الصلبة.

في إبريق ، قم بخلط 4 ملاعق كبيرة من شراب روزماري التوت البري وعصير التوت البري وعصير البرتقال.

أضف بضع مكعبات ثلج إلى 4 أكواب وقسم مزيج التوت البري من الخطوة 4 بالتساوي بين الكؤوس.

يملئ بالماء الفوار.

يزيين كل كوب بإكليل الجبل الطازج والتوت البري. يقدم على الفور.