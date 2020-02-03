كوكتيل التوت البري الاحتفالي
كوكتيل التوت البري الخالي من الكحول المصنوع من التوت البري المحلى بشكل طبيعي ، هو وصفة مشروب نباتي منعش لحفلات العشاء واللقاءات غير الرسمية. إنه لذيذ للغاية ولا يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة!
المكونات:
1 كوب من التوت البري ، طازجة أو مجمدة
1/3 كوب سكر جوز الهند
1/3 كوب ماء
2 اغصان إكليل الجبل الطازج
عصير التوت البري:
الماء الفوار
نصف كوب من عصير التوت البري
4 ملاعق كبيرة من مركز شراب التوت البري وروزماري
1/8 كوب عصير البرتقال النقي (يمكن أن يحتوي على عصير ليمون)
4 اغصان إكليل الجبل الطازج
مكعبات الثلج
الطريقة:
يُضاف التوت البري وسكر جوز الهند والماء وإكليل الجبل في قدر متوسطة الحجم.
يُحرَّك المزيج من وقت لآخر ، ويُطهى على نار خفيفة ويُطهى لمدة 7 دقائق ، إلى أن يذوب السكر حتى يكبر حجم التوت البري.
يصفى الشراب من خلال غربال شبكي جيد وترمى المواد الصلبة.
في إبريق ، قم بخلط 4 ملاعق كبيرة من شراب روزماري التوت البري وعصير التوت البري وعصير البرتقال.
أضف بضع مكعبات ثلج إلى 4 أكواب وقسم مزيج التوت البري من الخطوة 4 بالتساوي بين الكؤوس.
يملئ بالماء الفوار.
يزيين كل كوب بإكليل الجبل الطازج والتوت البري. يقدم على الفور.
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)