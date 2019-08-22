كوكيز اليقطين بالقرفة لوجبة شهية للمدرسة

الكوكيز هو بسكويت مقرمش ويُعتبر من أشهر أنواع البسكويت في الولايات المتحدة، ويختلف عن البسكويت العادي من عدة نواحٍ، حيث إنّ البسكويت العادي لا يأتي بنكهات مختلفة، وفي الغالب يكون خالياً من الحشوات والإضافات، أما الكوكيز فقد يكون محشواً بالشوكولاتة أو الشوفان أو جوز الهند أو المكسّرات.

نقدم لكم في هذا المقال كوكيز اليقطين بالقرفة لوجبة شهية ولذيذة للمدرسة:

المكونات:

2 ½ أكواب من الطحين لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة شاي قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب

¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

¾ كوب زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب من السكر

½ كوب سكر بني مضغوط

¾ كوب من اليقطين المعلب

1 بيضة كبيرة

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 كوب رقائق القرفة

بودرة السكر بالقرفة:

¼ كوب سكر خشن

2 ملعقة شاي قرفة مطحونة

الطريقة:

قم بتسخين الفرن على درجة 350 فهرنهايت. توضع أوراق الزبدة في صينية الفرن.

في وعاء متوسط ، يخفق الدقيق مع صودا الخبز ومسحوق الخبز والملح والبهارات. ويوضع جانبا.

باستخدام الخلاط ، تخفق الزبدة والسكر معًا حتى يصبح خفيفا ورقيقا ، حوالي 3-4 دقيقة. يُضاف اليقطين والبيض والفانيليا ويُخلط المزيج لمدة 3 دقائق. تضاف المكونات الجافة ببطء. تمزج جيدا. وتضاف القرفة.

نمزج السكر والقرفة معاً في وعاء صغير. يُقطّع العجين إلى ملاعق دائرية وتُدحرج على مزيج السكر والقرفة. توضع الكرات 2 بوصة عن بعضها البعض على ورقة الخبز. يضغط برفق على الكوكيز مع براحة اليد أو الملعقة.

تخبز لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تبدأ حواف الكوكيز بالنضوج. دع الكوكيز تبرد لمدة دقيقتين. تنقل إلى رف التبريد حتى تبرد تماما.