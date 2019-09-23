بسكويت هش وخفيف ومميز "كوكيز بالورد" لكل مناسبة..

المكونات:

البسكويت:

6 ملاعق من شاي الورد الفارسي

1 كوب من السكر البني الفاتح

1 ½ كوب زبدة غير مملحة

3 ملاعق صغيرة فانيلا

½ ملعقة ملح

3 كوب طحين

الكريمة:

ماء الورد

سكر بودرة

قطرة صغيرة من ملون الطعام الطبيعي الأحمر

بتلات الورد

الطريقة:

يُمزج الشاي المطحون والسكر والزبدة معًا حتى يصبح لونهما ناعمًا وأفتح.

تضاف الفانيليا والملح.

يضاف الطحين تدريجياً مع الاستمرار في المزج حتى يتشكل العجين.

يلف العجين على شكل اسطوانة باستخدام ورقة الشمع

يوضع في الثلاجة.

تقطع العجينة الاسطوانية وتوضع على صينية عليها ورق شمع.

تخبز على درجة حرارة 350 لمدة 8 دقائق في الفرن الحراري أو لفترة أطول قليلا في الفرن العادي. (حتى تصبح الحواف ذهبية.)

تخلط مكونات الكريمة.

بعد ان تبرد قطع البسكويت جيدا توضع الكريمة وتزين ببتلات الورد الجميلة.