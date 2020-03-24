كوكيز بسكويت الموز

بسكويت الموز الشهي مصنوعة من الشوفان والكاكاو والمكسرات المغذية.

المكونات:

2 موز كبير جدا ناضج

1 كوب من الشوفان السريع (الخالي من الغلوتين)

2 ملعقة صغيرة كاكاو غير محلى

خليط اختياري من اختيارك (رقائق الشوكولاتة ، حبيبات الكاكاو ، المكسرات المفرومة ، الزبيب ، رقائق جوز الهند ، بذور الكتان ، الفانيليا ، التوت المقطّع ، التوت البري المجفف ، إلخ.)

الطريقة:

يسخن الفرن مسبقًا على درجة 350 وقم بتغطية صينية الفرن بورق غير لاصق أو ورق خبز.

اهرسي 2 من الموز الناضج في وعاء ، ثم اخلطي ما يصل إلى 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى وكوب واحد من الشوفان السريع حتى يتم تكوين خليط يشبه العجين (تعتمد كمية الشوفان التي تحتاجها على حجم الموز ، لذلك ابدأ بـ 3/4 كوب وأضف المزيد حسب الحاجة). سيبدو الخليط جافًا في البداية ، ولكن بعد بضع دقائق من الخلط بالملعقة سيتحول إلى تناسق لطيف.

قم بإضافة اي مزيج من الخلطات التي تخطط لإضافتها إلى الخليط (أضفت حفنة كبيرة من رقائق الشوكولاتة).

ضعي حوالي 15 كرة من خليط عجين البسكويت بالتساوي على صينية الخبز. قم بتسويتها وتشكيلها بيديك لتكوين أشكال مناسبة.

تخبز بدرجة حرارة 350 لمدة 10-15 دقيقة.