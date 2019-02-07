كوكيز جوز الهند

كوكيز جوز الهند، هذه نسخة معدلة قليلاً فهي لا تحتوي على السكر أو الطحين وهي مفيدة وصحية.

المكونات:

1 ½ كوب من رقائق جوز الهند المبشور

½ كوب من بذور عباد الشمس

½ كوب من مسحوق البروتين عالي الجودة

¼ كوب من العسل

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

1/8 كوب من الماء

الطريقة:

يسخن الفرن الى درجة 300 فهرنهايت.

تقطع بذور عباد الشمس أو غيرها من المكسرات التي قد ترغب في استخدامها في الخلاط.

توضع جميع المكونات في وعاء وتخلط معًا ، إذا لاحظت أنها متفتتة أكثر حاول إضافة ملعقة أخرى من زيت جوز الهند وربما المزيد من الماء.

توضع الكوكيز على صينية الكعكة.

تضغط بلطف لتصبح مسطحة.

الكمية تكفي 18 كوكيز.

تخبز لمدة 15 دقيقة.

تترك لتبرد قليلا قبل ان توضع في صينية التقديم.