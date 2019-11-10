كوكيز عيد الميلاد بنكهة البرتقال والفاكهة المجففة طريقة سهلة ورائعة يمكنك اعدادها مع الشاي أيضاً.

المقادير:

كوب ونصف دقيق

1/2 كوب سكر

100 غرام زبدة طرية

بيضة

ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور

1/2 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

حبات فاكهة جافة (حسب الرغبة)

الطريقة:

تخلط الزبدة مع السكر ثم تضاف البيضة وقشر البرتقال المبشور مع الإستمرار بالخفق.

يخلط الدقيق والملح والبايكنغ باودر، ثم تنخل المكونات الجافة وتضاف تدريجياً إلى خليط المكونات السائلة، مع الإستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة طرية، ثم تضاف إليها حبات الفاكهة الصغيرة المجففة وتقلب برفق.

تغلف صواني الفرن بورق زبدة، ثم تشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم.

يوضع الكوكيز على الصواني مع ترك مسافة 3 سم بين القطعة والأخرى.

تدخل الصينية إلى فرن محمى جيداً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة أو حتى تصبح أطراف الكوكيز ذهبية اللون.