جميلة البوابة: تعرفي على فوائد بذور اليقطين لجمالك

تمتاز بذور اليقطين بقدرتها على تعزيز إفراز الميلانين

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز قدرة الجلد على إفراز الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة ويحميها من ظهور علامات التقدم في السن.

تساعد مضادات الأكسدة في مقاومة تلف البشرة، وفي تجديد خلاياها وحمايتها من ظهور البقع البنية.

يفيد الفيتامين E الموجود في بذور اليقطين على تغذية الجلد، زيادة مرونته وإكسابه الإشراق.

فوائد بذور اليقطين للشعر:

تتضمن بذور اليقطين نسبة هامة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد في تغذية بصيلات الشعر وبالتالي تعزيز نموه بشكل صحي.

تساعد الأحماض الدهنية في ترطيب فروة الرأس بشكل عميق وحماية الشعر من الجفاف.

تمتاز بذور اليقطين بقدرتها على تعزيز إفراز الميلانين مما يفيد في الوقاية من ظهور الشيب بشكل مبكر.

نصيحة جمالية: يمكنك سيدتي استخدام زيت بذور اليقطين للاستفادة من نفس الخصائص الجمالية الرائعة للبشرة والشعر.