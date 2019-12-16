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كولسلو التفاح والتوت البري

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:00
كولسلو التفاح والتوت البري

الكولسو طريقة مثالية وطبق مميز لخلط خيرات الخريف في سلطة شهية مليئة بالتفاح الطازج والتوت البري المجفف والجوز والبصل الأخضر .

المكونات:

1 14 أوقية مزيج كولسلو 3 ألوان

1 تفاحة كبيرة مقطعة

½ كوب من التوت البري المجفف

½ كوب من الجوز المفروم

4 بصل أخضر شرائح

صلصة:

¾ كوب مايونيزقليل الدسم

¾ كوب لبن زبادي عادي

6 ملاعق كبيرة عسل

¾  ملعقة شاي زنجبيل مطحون مجفف

الطريقة:

تخلط جميع مكونات سلطة الكولسلو في وعاء كبير.

في وعاء صغير ، تمزج مكونات الصلصة وتخلط جيدًا.

يُسكب المزيج فوق الكولسلو ويُحرَّك المزيج جيدا.


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