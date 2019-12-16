كولسلو التفاح والتوت البري

الكولسو طريقة مثالية وطبق مميز لخلط خيرات الخريف في سلطة شهية مليئة بالتفاح الطازج والتوت البري المجفف والجوز والبصل الأخضر .
المكونات:
1 14 أوقية مزيج كولسلو 3 ألوان
1 تفاحة كبيرة مقطعة
½ كوب من التوت البري المجفف
½ كوب من الجوز المفروم
4 بصل أخضر شرائح
صلصة:
¾ كوب مايونيزقليل الدسم
¾ كوب لبن زبادي عادي
6 ملاعق كبيرة عسل
¾ ملعقة شاي زنجبيل مطحون مجفف
الطريقة:
تخلط جميع مكونات سلطة الكولسلو في وعاء كبير.
في وعاء صغير ، تمزج مكونات الصلصة وتخلط جيدًا.
يُسكب المزيج فوق الكولسلو ويُحرَّك المزيج جيدا.
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