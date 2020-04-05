كيش السبانخ بالفطر وجبن الفيتا

وصفة سهلة وسريعة لاعداد وجبة أو طبق جانبي شهي من اصناف الفطائر.
المقادير:
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب بصل مفروم
3 حبات بيض
3 بياض بيض
200 جرام سبانخ مقطعة ومسلوقة ومصفاة
100 جرام فطر
150 جرام جبن فيتا مفتتة
ملح
فلفل أسمر
زعتر
كوب الا ربع حليب سائل
الطريقة:
يسخن الزيت في مقلاة ثم يضاف اليه البصل ويقلب لدقيقتين ثم يرفع من المقلاة.
يضاف الفطر في نفس المقلاة ويقلب لدقائق، ثم يرفع من المقلاة ويوضع مع البصل.
تضاف السبانخ لنفس المقلاة وتقلب لدقائق ثم ترفع وتوضع مع البصل والفطر.
تضاف الجبن القيتا للخضراوات وتقلب برفق.
يخفق البيض مع بياض البيض، والملح والفلفل والزعتر.
تدهن صينية مناسبة بالقليل من الزيت، ثم يوزع بها خليط الخضراوات والجبن.
يضاف خليط البيض ويطهى الكيش في فرن مسخن مسبقاً لمدة 45 دقيقة.
يترك الكيش ليبرد لمدة 10 دقائق ثم يقطع ويقدم كوجبة إفطار متكاملة.