كيش السبانخ بالفطر وجبن الفيتا

وصفة سهلة وسريعة لاعداد وجبة أو طبق جانبي شهي من اصناف الفطائر.

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب بصل مفروم

3 حبات بيض

3 بياض بيض

200 جرام سبانخ مقطعة ومسلوقة ومصفاة

100 جرام فطر

150 جرام جبن فيتا مفتتة

ملح

فلفل أسمر

زعتر

كوب الا ربع حليب سائل

الطريقة:

يسخن الزيت في مقلاة ثم يضاف اليه البصل ويقلب لدقيقتين ثم يرفع من المقلاة.

يضاف الفطر في نفس المقلاة ويقلب لدقائق، ثم يرفع من المقلاة ويوضع مع البصل.

تضاف السبانخ لنفس المقلاة وتقلب لدقائق ثم ترفع وتوضع مع البصل والفطر.

تضاف الجبن القيتا للخضراوات وتقلب برفق.

يخفق البيض مع بياض البيض، والملح والفلفل والزعتر.

تدهن صينية مناسبة بالقليل من الزيت، ثم يوزع بها خليط الخضراوات والجبن.

يضاف خليط البيض ويطهى الكيش في فرن مسخن مسبقاً لمدة 45 دقيقة.

يترك الكيش ليبرد لمدة 10 دقائق ثم يقطع ويقدم كوجبة إفطار متكاملة.